Imagini de la nunta lui Dinu Maxer cu Magdalena Chihaia: moment stânjenitor la ieșirea din biserică

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia și-au unit destinele într-o ceremonie religioasă emoționantă, însă un incident neașteptat a atras atenția la ieșirea din biserică.

Sâmbătă, Dinu Maxer și partenera sa, Magdalena Chihaia, și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu. Cei doi au trăit clipe intense în timpul ceremoniei religioase, iar artistul a recunoscut că a fost profund mișcat de întreaga slujbă.

„Eu am spus că nu o să am emoții și uite că nu am putut să citesc cuvântul Domnului decât cu lacrimi. Împlinit... Este o ceremonie la care am visat toată viața, mulțumesc lui Dumnezeu că a scos-o pe Magda în drumul meu, în viața mea și ne-a unit. Am plecat de mână și ne împlinim unul altuia multe dorințe”, a declarat Dinu Maxer la finalul cununiei.

Nașii cuplului au fost Anisa și Dragoș Săndulache, care i-au însoțit cu emoție pe parcursul întregului eveniment.

O apariție de neuitat: rochia Magdalenei Chihaia

Fără îndoială, vedeta ceremoniei a fost mireasa. Magdalena Chihaia a purtat o rochie de mireasă spectaculoasă, semnată de designerul Florin Burescu. Ținuta, croită pentru a-i evidenția silueta, a fost elegantă, dar și îndrăzneață – mulată în talie și cu o crăpătură adâncă pe picior, imposibil de ignorat.

Invitații au admirat rochia în detaliu, iar apariția Magdalenei a fost una demnă de covorul roșu.

Vântul, invitatul surpriză

Ceremonia nu a fost lipsită de un moment stânjenitor. La ieșirea din biserică, vântul a ridicat trena rochiei Magdalenei, lăsând la vedere un detaliu pe care, probabil, mireasa ar fi preferat să-l păstreze ascuns. Momentul a fost surprins de paparazzii Spynews.ro, dar a fost gestionat rapid cu tact.

Dinu Maxer, un adevărat gentleman, a intervenit imediat pentru a aranja rochia, fiind ajutat chiar de designerul Florin Burescu.

Un nou început pentru Dinu și Magdalena

Ziua cununiei religioase a fost una cu adevărat specială pentru cei doi îndrăgostiți, care au trăit-o cu intensitate și recunoștință. În ciuda micilor incidente, dragostea și bucuria au fost în centrul atenției, iar cei prezenți au fost martorii unui moment cu adevărat memorabil.