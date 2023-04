„Oprește-te sau te concediez": Un șofer român de Uber a sfidat departamentul de HR și a câștigat în instanță

Un român, în vârstă de 39 de ani, care trăiește în Marea Britanie de șapte ani, a chemat în fața justiției HR-ul automat al Uber-ului, după ce a fost avertizat că va fi concediat fiindcă a schimbat traseul unei curse, relatează The Guardian.

„Am primit un avertisment: Am detectat o activitate frauduloasă, prin urmare trebuie să te oprești, altfel trebuie să te concediez”, a povestit el.

„Am spus că: trebuie să fie o greșeală, știu că nu am făcut nimic. Dar, două săptămâni mai târziu, am primit un altul: exact același mesaj, cu diferența că de data aceasta mi se spunea: Este ultimul avertisment. Încă o dată și s-a terminat”, a mai afirmat Alexandru Iftimie.

În momentul în care a telefonat la numărul de suport pentru șoferi pentru a se lămuri de ce a fost atenționat, Alexandru Iftimie susține că a avut parte de o experiență neplăcută. Problema ar fi fost reprezentată de faptul că el a urmat o altă rută, deși susține că nu a solicitat clientului mai mulți bani pentru acest lucru.

„Vă puteți imagina cât de greu a fost să explic unui operator Uber, nu știu unde era acesta, că tunelul Blackwall era închis în timpul unei curse și că a trebuit să fac un ocol?”, afirmă el.

În plus, bărbatul nu ar fi înțeles exact de ce a fost atenționat.

Românul susține că nu se gândea la altceva decât la faptul că Uber-ul era singura sa sursă de venit, iar dacă își pierdea locul de muncă, nu ar fi știut ce să facă.

„O poveste cu final fericit”

„Într-o companie normală, ai avea un departament de HR și această problemă ar fi rezolvată într-un fel sau altul, nu neapărat în favoarea ta, dar ai avea o echipă specializată”, a mai afirmat el.

Fiind ajutat de Worker Info Exchange și de sindicatul App Drivers and Couriers Union, Iftimie a chemat în fața justiției Uber, dar și o altă aplicație de ride-sharing pentru care a lucrat, Ola.

Curtea de Apel din Amsterdam a remarcat faptul că atât el, cât și alți conducători auto implicați în acest caz, aveau dreptul la mai multe informații despre felul în care au fost luate hotărârile.

Înainte ca acest caz să ajungă în fața judecătorilor, Uber a recunoscut că a comis o greșeală. Românul susține că își dorește ca și alții să conteste hotărârile care le amenință venitul.

„Este vorba de principii. Ar trebui să luptăm pentru principiile noastre”, a declarat bărbatul. „În România comunistă descrisă de părinții mei, nu puteai să spui un cuvânt. Puteai fi arestat pentru că spuneai o glumă despre persoana nepotrivită”, a precizat el.

Viața românului s-a schimbat. Acesta va absolvi Dreptul și are o fetiță de doar nouă luni.

„Pentru mine, este o poveste cu final fericit din orice perspectivă”, mărturisește el.