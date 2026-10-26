Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat că, începând de luni, 26 octombrie, circulația rutieră pe sectorul montan al Transalpinei, între Rânca și Obârșia Lotrului, a fost închisă temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

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Ulterior, a anunțat că circulația pe Transalpina a fost închisă temporar.

„Având în vedere prognoza meteorologică pentru zilele următoare, nu putem estima, în acest moment, data redeschiderii circulației. Reluarea traficului va depinde de evoluția vremii și de condițiile de siguranță de pe sectorul de drum.”

Știre ințială

DRDP Craiova a publicat o filmare de pe DN 67C, pe tronsonul dintre Obârșia Lotrului și limita cu județul Alba, unde a nins. Cu această ocazie, instituția a lansat și un avertisment pentru șoferi.

„Ninsoare pe DN 67C, între Obârșia Lotrului și Jud. Alba. Nu vă deplasați pe sectoare de drum acoperite cu zăpadă fără a avea autovehicul echipat corespunzător pentru iarnă”, a transmis DRDP Craiova într-o postare anterioară.

Codul rutier (OUG 195/2002) stabilește că, la conducerea unui autovehicul pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, acesta trebuie să fie dotat cu anvelope de iarnă.

Șoferii nu au un termen-limită până la care sunt obligați să-și doteze mașinile cu anvelope de iarnă (cu câțiva ani în urmă se vehicula termenul de 1 noiembrie), ci sunt obligați s-o facă atunci când condițiile meteo o impun, în funcție de zona prin care circulă.

De asemenea, nu există un termen nici pentru trecerea la anvelope de vară.

Aceste lucru a fost subliniat și de RAR: „nu există o perioadă stabilită în care trebuie utilizate anvelopele de iarnă, acestea fiind obligatorii atunci când autovehiculul circulă pe un drum public acoperit cu gheață, zăpadă sau polei”.

Experții auto recomandă montarea anvelopelor de iarnă imediat ce temperaturile scad constant sub 7°C, chiar dacă nu a nins.

Alegerea anvelopelor potrivite înseamnă un nivel superior de siguranță și eficiență, printr-o aderență mai bună și un consum redus de combustibil. Testele arată că distanța de frânare pe carosabil rece poate fi semnificativ mai scurtă, diferență care poate preveni accidentele minore și costurile aferente reparațiilor.