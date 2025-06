Nicuşor Dan, discuție decisivă cu un director din Comisia Europeană despre PNRR. „Noi, România, am promis multe şi nu am făcut nimic”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va avea o discuţie telefonică, marţi, cu directorul general al SG RECOVER - Task Force pentru Redresare şi Rezilienţă din cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene, Celine Gauer.

"Noi suntem într-un grup de ţări care au deficit excesiv. E adevărat că noi avem deficitul cel mai mare dintre ţările cu deficit excesiv. Mâine este o întâlnire a miniştrilor de Finanţe din Comisia Europeană. Şi ei spun pentru fiecare din ţările cu deficit excesiv dacă au făcut sau n-au făcut ceva. Şi la noi o să spună că n-au făcut nimic, dar nu mai mult. (...) Este o discuţie la telefon la care o să particip şi eu la început azi, la 11:30", a spus Nicuşor Dan într-o declaraţie acordată presei în faţa locuinţei sale, scrie Agerpres.

El a precizat că discuţia cu Celine Gauer se concentrează pe PNRR.

"Este o discuţie în curs cu Comisia. Bineînţeles, noi, România, am promis multe şi nu am făcut nimic. Dar acum este o nouă administraţie. (...) Discuţia este pe două paliere. Este o discuţie cu vicepreşedintele Comisiei, domnul Dombrovskis, care se concentrează pe deficit, şi este o discuţie cu doamna Gauer, care se concentrează pe PNRR cu două aspecte: pe de o parte, încercarea de a transfera nişte proiecte pe care ştim că le facem în locul altor proiecte pe care ştim că nu le facem; pe de altă parte, pe reformele pe care noi am promis că le facem în PNRR şi cu care suntem în întârziere. Deci, astea vor fi discuţiile cu doamna Gauer", a afirmat preşedintele.