Mircea Cărtărescu a ajuns la Universitatea Columbia din New York. Autorul român le va preda studenților

Scriitorul român Mircea Cărtărescu a fost numit scriitor rezident la Universitatea Columbia din New York, conform unui anunț al Ambasadei Statelor Unite la București pe pagina de Facebook.

El va susține cursul intitulat „Postmodernism vs. Tiranie: O revoluție literară românească” pentru studenți. Cursul va explora generația literară a anilor 1980, cunoscută ca „generația în blugi”, și legăturile acesteia cu generația Beat din poezia americană și cu postmodernismul american din proză.

„Mircea Cărtărescu, câștigător al premiului Dublin Literary Award (2024) pentru romanul Solenoid, a obținut peste 20 de distincții internaționale, inclusiv The Los Angeles Times Book Prize (2023), The FIL Prize (2022), The Thomas Mann Prize (2018), The Austrian State Prize (2015), The Mondello Prize (2024) și The Formentor Prize (2018).

Cărtărescu este poet, romancier, critic literar, jurnalist și profesor emerit la Universitatea din București. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, al PEN Român și al Parlamentului Cultural European. A publicat peste 40 de cărți și numeroase articole, iar lucrările sale au fost traduse în peste 25 de limbi.

Este, de asemenea, Doctor Honoris Causa al mai multor universități din România, precum și al Universității Internaționale Menendez Pelayo din Santander, Spania”, a menționat Harriman Institute din cadrul Universității Columbia.