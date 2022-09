Kovesi, mesaj pentru DNA: Aţi contribuit la schimbarea mentalităţilor

Laura Codruţa Kovesi i-a felicitat pe procurorii DNA, la aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea instiuţiei. "Este un privilegiu al Parchetului European de a colabora cu dumneavoastră", a fost mesajul fostei şefe a Direcţiei.

"În cei 20 de ani, DNA a demonstrat ce înseamnă să fii o instituție independentă. S-au efectuat investigații față de persoane care păreau de neatins și s-a demonstrat că legea este egală pentru toți. I-ați făcut mândri pe români. I-ați făcut să creadă în instituții, i-ați făcut să creadă în statul de drept. Prin munca voastră, ați contribuit la schimbarea mentalităților, la sensibilizarea societății cu privire la gravitatea fenomenului corupției.

Îmi amintesc de anii în care am lucrat împreună în DNA, multă muncă, vremuri dificile. Am fost suspuși unor atacuri constante din cauza investigațiilor noastre, dar noi am continuat cu profesionalism și consecvență. Acesta a fost cel mai bun răspuns. Ne-a făcut mai puternici. Astăzi vreau să vă mulțumesc tuturor pentru solidaritate, curaj și hotărâre, pentru că nu ați renunțat. O instituție este puternică la fel ca persoanele care o fac să funcționeze. Sunteți curajoși și puternici. Este un privilegiu al Parchetului European de a colabora cu dumneavoastră. Cred că sunt în măsură să spun această.

În activitatea mea de zi cu zi am aceeași determinare și aceeași hotărâre, același spirit pe care l-am avut când am lucrat împreună. La mulți ani, dragi colegi! La mulți ani, DNA! Rămâi puternică și independentă!", a transmis Kovesi.

20 de ani de la înfiinţarea DNA

Direcţia Naţională Anticorupţia a marcat, marţi, 20 de ani la de înfiinţare, la eveniment fiind prezenţi şefi sau reprezentanţi ai unor instituţii din domeniul judiciar, dar şi preşedintele României.

Şeful DNA, Crin Bologa, le-a transmis celor prezenţi că instituţia pe care o conduce are în instrumentare dosare cu prejudicii de 400 de milioane de euro, însă pentru rezultate este necesară voinţă politică.

Preşedintele României a apreciat activitatea DNA, menţionând că a devenit un reper în Europa şi în regiune.

Președintele instanței supreme (ÎCCJ), Corina Corbu, le-a transmis procurorilor DNA că în perioade de criză, precum pandemia şi situaţia globală de securitate, este necesar ca instituția să realizeze anchete prompte.