Interviuri la Ministerul Justiției. Scutea: DNA, o maşină care are capacitate, care nu are ce să macine

Procurorul general Gabriela a susținută că, în urma unor decizii ale CCR şi altor modificări legislative, DNA este „o maşină care are capacitate”, dar în acest moment „nu are ce să macine”.

Întrebată de ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, potrivit Agerpres, în cadrul interviului pentru un nou mandat la şefia Parchetului General, despre viitoarele modificări privind competenţele DNA şi DIICOT, Scutea a răspuns că, în opinia sa, „DNA este o maşină care are capacitate, dar în acest moment nu are ce să macine, pentru că au intervenit decizii ale CCR, au intervenit modificări normative în aşa fel încât suntem undeva unde este loc să mai adăugăm. Au poliţişti, pentru că încă suntem în perioada în care o suplimentare acordată de Guvern pe numărul mare de posturi îşi produce efectele, plus specialişti".

Gabriela Scutea a adăugat că este destul de „rezervată„ în privinţa atribuirii unei competenţe la DNA pentru evaziunea fiscală.

„Din punctul meu de vedere, a fost un ping-pong, îmi amintesc din perioada în care am fost adjunct, între DNA, DIICOT şi parchetele nespecializate cu cauzele de evaziune fiscală. Cred că aici lucrurile trebuie să rămână foarte, foarte clare, sunt destul de rezervată în privinţa atribuirii unei competenţe la DNA pentru evaziunea fiscală. A fost avansată, cred, în nişte poziţii publice ale domnului Bologa suma de 5 milioane de euro, în aşa fel încât să rămânem pe un plafon de 5 până la 10 milioane dacă este transfrontalier, care se va duce spre EPPO", a mai completat Scutea.

Cei doi candidaţi pentru funcţia de procuror general al României - Gabriela Scutea şi Alex Florin Florenţa de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - susţin interviul la Ministerul Justiției, potrivit sursei citate.

Cine sunt procurorii care vor să conducă marile Parchete din România

La fiecare dintre funcțiile procuror-șef s-au înscris cel puțin doi candidați, printre aceștia fiind și persoanele aflate în prezent la conducere, care vor un nou mandat.

Pentru șefia Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție s-au înscris Gabriela Scutea și Alex-Florin Florența. Scutea deține în prezent funcția de șefă a Parchetului General, în timp ce Florența este procuror din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție s-au înscris Crin Bologa și Marius Voineag. Bologa e șeful de acum al DNA, iar Voineag angajat în cadrul instituției.

În ceea ce privește șefia DIICOT, s-au înscris trei persoane. Mai precis, Ioana Bogdana Albani, Albu Alina și Oana Daniela Pâțu. Oana Pâțu este șefa interimară a DIICOT, după demisia Giorgianei Hosu. Interviurile pentru șefia DIICOT vor avea loc pe 24 februarie. Toate interviurile se înregistrează și se publică pe pagina de internet a ministerului.