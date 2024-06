„Ia” românească îmbracă planeta, începând din Capitala Modei. Invitația către brandurile de lux

Din 2013, de când comunitatea „La blouse roumaine” a propus să fie onorată și celebrată cămașa tradițională românească, an de an, prin „Ziua Universală a Iei”, sărbătoarea unește românii de pretutindeni. Anul acesta stă sub semnul „Give Credit”.

Ziua Iei este recunoscută de statul român din 2022. Recent, și Primăria din Vancouver Canada a proclamat data de 24 iunie ca „Ziua Universală a Bluzei Tradiționale Românești”.

Anul acesta, sărbătoarea se desfășoară sub semnul campaniei „Give Credit” și sub titulatura „Un nou început”, deloc întâmplătoare având în vedere scandalurile în care a fost implicată în ultima perioadă cămașa tradițională. Tocmai de aceea, a fost trimisă și o invitație în acest sens, pentru a sărbători împreună „Ziua Universală a Iei”, marilor case de modă ale planetei.

De altfel, ia românească va fi prezentă în acest an, de ziua ei, într-una dintre capitalele mondiale ale modei, la Milano.

„Invităm brandurile internaționale de modă să participe la Ziua Universală a Iei”

„Pentru a douăsprezecea oară consecutiv, Sânzienele îmbracă planeta în ie și cămașa tradițională românească. Ziua Universală a Iei, 23-24 iunie 2024. Un nou început - Give Credit”, a anunțat evenimentul pe rețelele de socializare comunitatea „La blouse roumaine”, printr-un apel către toate comunitățile păstrătoare de zestre din România și din teritoriile locuite de români de a face cunoscut peste tot în lume portul tradițional românesc.

„A sosit momentul să începem un nou capitol al mișcării pe care am inițiat-o acum 12 ani, transmițând lumii întregi un mesaj despre cine suntem, care este identitatea noastră culturală și cum dorim să o protejăm și să o transmitem mai departe generațiilor următoare. Așadar, invităm toate brandurile internaționale de modă să participe pe 23 și 24 iunie la Ziua Universală a Iei alături de noi, să vină în România, să ne respecte cultura și dacă doresc să se inspire, să recunoască originile și să implice creativ oamenii care, din generație în generație au creat, au îmbogăți, au păstrat și au transmis mai departe ia, cămașa și portul nostru tradițional”, sună invitația către marile case de modă.

Apel către păstrătorii de zestre

Cât despre iubitorii și păstrătorii de port popular aceștia sunt rugați să contribuie la „Ziua Universală a Iei” cu o fotografie personală sau de grup, în straie autentice, cusute și / sau țesute în România, într-un loc simbolic din localitatea în care se află, indiferent de zona de pe glob, în care să apară și o pancartă cu numele campaniei „Give Credit”, pe care să o posteze mai apoi pe rețelele de socializare sau să o trimită comunității pentru a o posta ulterior. Au cerut și să menționeze localitatea din care se trimite în postare și ca fotografia să fie tăguită corespunzător: „#ZiuaIei2024„ „#Iaday2024”, „#GiveCredit”, „#lablouseroumaine”, „#RomanianBlouse”,„#AcasalaOrigini”.

„Ziua Universală a Iei” se serbează an de an de Sânziene / Drăgaică sau sărbătoarea Sfântului Ioan de Vară, iar anul acesta pică și Rusaliile, Pogorârea Sfântului Duh, în aceleași zile - 23 și 24 iunie 2024. Alegerea lor așadar nu este întâmplătoare, având în vedere conotațiile populare și religioase cu semnificații profunde pentru cultura românească, eveniment fiind unul care conectează milioane de suflete sub aripa protectoare a tradiției transmisă din generație în generație.

„Ne-am dorit ca IA, cămașa tradițională, să fie purtată într-o zi cu semnificații profunde pentru cultura românească, care să aducă aproape de noi proiecția țesăturii și a motivelor cusute în valori, datini, ritualuri, obiceiuri, sărbători. Ne-am dorit să promovăm atât sărbătoarea creștină a Sfântului Ioan de Vară, cât și cea străveche, ancestrală a Sânzienelor și Drăgaicei, cu toate manifestările care le însoțesc - slujbe religioase, culesul plantelor de leac, aprinderea focurilor purificatoare, aruncarea coronițelor de sânziene, hora și bucuria oamenilor de a fi împreună”, au mai explicat reprezentanții comunității online semnificația datei alese pentru a sărbători „ia”, amintind și despre sărbătorile celebrate și în alte zone ale bătrânului continent în această perioadă.

Din Țara Făgărașului în Capitala Modei

Cum aminteam în preambulul materialului, anul acesta, cămașa românească va fi prezentă și la Milano, una dintre cele patru capitale mondiale ale modei alături de Paris, New York și Londra, orașul italian fiind recunoscut pentru influența sa puternică în designul vestimentar și pentru săptămânile de modă ca „Milan Fashion Week”.

În Italia ajunge grație expoziției itinerante „Acasă la origini - Țara Făgărașului”, chiar în data de 24 iunie, de „Ziua Universală a Iei”: „Proiectul de recunoaștere a patrimoniului imaterial din comunitățile din Țara Făgărașului sperăm să fie un nou început pentru noi toți”.

El este realizat de „La blouse roumaine”, în parteneriat cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului, Muzeul de Pânze şi Poveşti din Mândra, Asociatia „IIA Călătoare" și fotografi voluntari.

„Vă invităm să transformăm zilele de 23 și 24 iunie într-o declarație de dragoste pentru identitatea, cultura, datinile și obiceiurile frumoase moștenite de generații de români”, au mai transmis în final reprezentanții comunității care a dat naștere celei mai importante mișcări culturale din ultimul sfert de secol.