Gigi Becali s-a ales cu dosar penal după ce și-a abandonat bolidul în șanț

Gigi Becali s-a ales cu dosar penal după accidentul rutier în care a fost implicat ieri, pe șoseaua de centură a Capitalei. Acesta este acuzat de vătămare corporală din culpă după ce, aflat la volanul mașinii, a intrat într-o depășire, iar apoi a ajuns cu mașina în șanț.

Reamintim că, poliţiştii din Ilfov au găsit duminică în zona localităţii Dobroeşti, o maşină Rolls Royce, în care nu se afla nimeni. Ulterior, a fost identificat și proprietarul maşinii, acesta fiind nimeni altul decât Gigi Becali.

Cum s-a produs accidentul, în varianta lui Gigi Becali

Patronul FCSB susţine că a intrat într-o depășire în același timp cu un alt șofer. Pentru a evita impactul, Becali a tras de volan şi a intrat cu bolidul în şanţ. Tot el este și cel care a sunat la 112, însă poliţiştii care au ajuns la fața locului nu l-au mai găsit în maşină.

„Nu că sunt bine, sunt foarte bine! Da, eu eram la volan. Am intrat într-o depăşire, iar cel pe care l-am depăşit s-a băgat şi el în depăşire, fără să se asigure. Ca să-l evit, am tras de volan şi am intrat în şanţ. Când intri într-o depăşire şi cel pe care-l depăşeşti intră şi el în depăşire, se numeşte unghiul mort. Ca să-l evit, am intrat în şanţ", a declarat Becali, pentru GSP.ro.

Șoferul implicat în accident, de negăsit

Celălalt conducător auto care ar fi implicat în accident nu a fost încă identificat. Acesta, potrivit patronului FCSB, nici măcar nu a oprit să vadă ce s-a întâmplat. Motiv petru care, mai spune Becali, dacă nu-l va contacta pentru a-și cere scuze, va fi acționat în judecată.

„Eu am intrat în șanț, omul n-a avut obraz, s-a dus mai departe, nici n-a oprit. Acum, să vedem, că acolo sunt camere. Acum s-a deschis dosar. Cum adică, tu pleci? Așa că-l îndrum pe cel care a făcut asta să mă caute, să-și ceară iertare și nu-i mai fac plângere penală”, a afirmat Becali.

Gigi Becali, testat antidrog

Accidentul a avut loc duminică, în jurul orei 11,42, însă Gigi Becali s-a prezentat la Spitalul Pantelimon în noaptea de duminică spre luni, la ora 00,10. La mai puțin de o oră, unitatea sanitară a anunţat Poliţia, iar un echipaj a ajuns la fața locului.

Patronul clubului FCSB a fost testat în vederea depistării prezenţei în organism a alcoolului şi a substanţelor psihoactive, rezultatele fiind negative. „În cauză, conducătorul auto a fost testat cu aparatele din dotare, în vederea depistării prezenţei în organism a alcoolului şi a substanţelor psihoactive, rezultatele fiind negative", susţine IPJ Ilfov, într-un comunicat de presă.