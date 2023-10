Experiența incredibilă a unei românce care a alăptat în mijlocul străzii, în Germania: „Nu e nimic pervers“ VIDEO

O româncă stabilită în Germania a povestit ce a pățit în momentul în care, forțată de împrejurări, a trebuit să-și alăpteze fetița în public. Deși s-ar fi așteptat să fie certată de trecători, aceasta a avut o surpriză de proporții.

Într-o postare pe TikTok, tânăra mămică spune ce a pățit atunci când și-a alăptat fetița în public.

„Vreau să vă povestesc o întâmplare care m-a făcut să cred că nu e chiar așa rău să locuiești în Germania, pentru că probabil în România n-ar fi fost așa, aș fi fost foarte judecată. Am mers cu copilul în orașul Gudensberg, noi locuim cam la o oră distanță de el. Și tot mergând cu Maia foarte mult timp, vă dați seama i se făcuse foame la copil și avea nevoie să mănânce. Așa că m-am oprit pe stradă să îi dau să mănânce că nu mai suporta, începuse să plângă, iar eu nu aveam nimic la mine cu care să îmi acopăr sânul”, a povestit tînăra.

La un moment dat, relatează stiridiaspora.ro, s-a apropiat de ea o bătrânică. Tânăra mămică se aștepta ca aceasta să îi facă observație și să o certe pentru gestul său, însă a avut o surpriză de proporții. Pensionara i-a spus însă că nu trebuie să îi fie rușine și a asigurat-o de tot sprijinul ei. În acea clipă, femeia s-a gândit ce i s-ar fi întâmplat dacă proceda la fel în România.

„Chiar dacă este un lucru normal, îmi este rușine. Deși nu este nimic sexual sau pervers în chestia asta care să afecteze oamenii din jur, este doar hrana micuțului. Voi sunteți contra sau pro alăptare în public?”, a întrebat per TikTok românca stabilită în Germania.

Mituri şi adevăruri despre alăptare. Cât de mult contează mărimea sânilor şi care este poziţia ideală a bebeluşului la sân

În perioada alăptării, mămicile sunt asaltate cu sfaturi şi recomandări din toate părţile. Nu întotdeauna, însă, informaţiile pe care le primesc sunt şi corecte, motiv pentru care multe dintre proaspetele mame nu îşi mai hrănesc pruncul la sân şi optează pentru lapte praf.

Statisticile arată că în România, mai puţin de 13% dintre mame îşi alăptează copiii în primele şase luni de viaţă, deşi Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă ca procesul să dureze până în jurul vârstei de 2 ani. Procentul celor care continuă să îşi hrănească pruncii la sân după această vârstă este şi mai mic.

Specialiştii spun că alăptarea joacă un rol esenţial în dezvoltarea fizică şi psihică a copilului şi, în plus, întâreşte legătura afectivă dintre prunc şi mamă.

Pentru o alăptare de succes, informarea corectă şi completă este esenţială, spune dr. Bianca Cheţan, consultant în alăptare certificat internaţional IBCLC: "Orice viitoare mămică ar trebui să se informeze încă din perioada sarcinii despre ce presupune naşterea, alăptarea şi îngrijirea copilului şi să se asigure că primeşte respectivele informaţii de la persoane autorizate în domeniu. Şi asta pentru că pe cât de frumoasă, pe atât de frustrantă poate fi alăptarea în cazul în care mama nu are un start corect în acest proces".

"Nu există lapte slab"

Potrivit specialistului, există numeroase mituri privind alăptarea care nu au niciun fundament, dar care pot pune mămica în situaţii neplăcute. Unul dintre acestea, responsabil pentru multe situaţii în care femeile aleg laptele praf, este că laptele lor este "prea slab". "Fiecare mamă are lapte adecvat copilului ei! Nu există lapte slab. Laptele matur este mai subţire, alb-albastru faţă de primul lapte (colostrul), dar are toate substanţele nutritive necesare pentru copil. Colostrul din primele zile după naştere are în general o nuanţă mai gălbuie sau portocalie şi consistenta mai vâscoasă. Dar există mame la care colostrul este mai transparent, de culoare roz sau maro şi este la fel de normal. Laptele matur are o consistenţă mai apoasă, poate avea şi o culoare spre albăstrui deschis", explică medicul, adăugând că pe toată durata alăptării, laptele matern îşi păstrează proprietăţile.