EXCLUSIV Irina Hansen, românca frumoasă care vrea să fie primar la Las Vegas: „Sunt la fel de curajoasă și încăpățânată ca românii mei”

Într-un interviu exclusiv pentru ”Adevărul”, Irina Hansen, românca din Statele Unite care va candida pe 11 iunie la alegerile pentru Primăria oraşului Las Vegas, vorbește despre originile sale românești și despre planurile și proiectele sale.

La alegerile din 11 iunie, Irina Hansen, care și-a anunțat candidatura în toamna lui 2023, se va duela cu 13 contracandidați, printre care se numără consiliera locală Victoria Seaman și fosta congresmană a SUA Shelley Berkley. În cazul în care niciun candidat nu va avea peste 50% dintre voturi, pe 5 noiembrie va fi organizat un al doilea tur de scrutin.

Irina Hansen s-a născut la Timișoara în România în 1976, și a emigrat în America cu familia în America în 1978 pentru a „scăpa de domnia opresivă a unui dictator comunist". Irina trăiește în Las Vegas încă din anul 1998, iar din 2005 a intrat în afacerile imobiliare. Românca este membru al Asociației Agenților Imobiliari din Las Vegas, Asociației Naționale a Agenților Imobiliari și a Consiliului Residential Real Estate, iar în urmă cu cinci ani a înființat Prestige Salon and Spa.

În interviul exclusiv acordat pentru ”Adevărul”, primul pe care îl dă vreodată unei publicații din România, frumoasa româncă a vorbit cu emoție despre legăturile sale cu țara natală, despre viața din America și despre proiectele sale în cazul în care va câștiga cursa pentru Primăria Las Vegas.

ADEVARUL: Care sunt impresiile și amintirile tale despre țara natală?

Irina Hansen: Avem doar doi ani când am plecat din România cu familia în 1978. Tata plecase din cauza guvenării comuniste opresive din România încă din 1976, anul nașterii mele. Și m-am născut fără ca tata să fie prezent la nașterea mea, deoarece tata era determinat să asigure o viață mai bună pentru mine și familia noastră. Tata aproape și-a sacrificat viața pentru a ne aduce în America, această țară minunată a libertății.

În decembrie 1989, am fost foarte bucurosă când am aflat că regimul opresiv din România a căzut și că soții Ceaușescu au fost executați și nu mai puteau să chinuie viețile oamenilor. Cred că orice dictator comunist trebuie să aibă o soartă similară.

Și îmi place mereu structura românilor, conaționalii mei de care sunt atât de mândră și pe care îi iubesc: sunt curajoși, încăpățânați, fără teamă și deciși să lupte până în pânzele albe pentru ceea ce cred. Același sânge curge și în venele mele. În plus, tata a fost boxeur timp de 10 ani în România, așa că avem cu toții același spirit de luptători.

Iubesc mult și cultura țării mele natale.

Cum a fost să crești în California alături de 11 frați și surori?

Am adorat să am 11 frați și surori. Am iubit fiecare moment al copilăriei, chiar și momentele în care ne hârjoneam (Râde). Îmi e dor de acele momente din copilărie!

Ai mai revenit în România după plecarea din 1978?

Nu am mai revenit din păcate în țara mea natală. Nu îmi place foarte mult să zbor, dar îmi doresc mult să vizitez România în curând.

Care sunt cuvintele tale preferate în română?

Este o frază pe care tata o spunea des: ”Mustră Domnul pe satana. Înapoia mea satano înainte cu Iisus”.

Mai sunt și alte cuvinte ce îmi plac, cum ar fi ”scumpi”, cum o alint pe fiica mea. Îmi plac și cuvintele ”sarmale”, ”chiftele” și ”mititei”, deoarece sunt și preparatele mele culinare favorite din România.

Dacă ar fi să descrii România într-o frază, care ar fi aceea?

România e una dintre cele mai frumoase țări din lume, un amestec fermecător de istorie și frumusețe naturală. Iar românii sunt determinați și ospitalieri.

Ce te-a făcut să alegi să te muți în Las Vegas?

Când m-am hotărât să mă mut în Las Vegas la finalul anilor 1990, orașul avea o populație estimată de vreo 400.000 de locuitori. Inițial, plănuisem să stau doar șase luni, ca să văd dacă e un loc adecvat pentru a crește o familie. Ulterior, cele șase luni s-au transformat într-un an, și după aproape 26 de ani, încă sunt în Las Vegas! Îmi plac vremea și divertismentul de clasă mondială pe care le oferă orașul. Îmi place mult că Las Vegas e un oraș dinamic 24 de ore din 24 și cu multe activități în aer liber. Și tot aici sunt oportunități nelimitate pentru oameni.

→ Imaginea 1/3: Irina Hansen foto arhiva personala jpg

Cât de greu a fost să ai succes în America?

A fost foarte dificil. Am muncit mult. Iubesc acest pământ al oportunităților. Succesul depinde și de cât de mult ești dispus să muncești și de câtă determinare, motivare și perseveranță ai. Ca să ai succes trebuie să te ridici după ce cazi. Nu cred în mentalitatea de victimă. Putem să cădem, dar trebuie să ne ridicăm mereu. Cerul e limita. Așa gândesc și acționez eu, țintind către imposibil. Întotdeauna caut provocările ce mă scot din zona de confort și mă ajută să cresc.

De ce ai luat decizia de a candida la Primăria Las Vegas?

Decizia de a candida a venit din credința mea. Am realizat că toleranța și pasivitatea față de diferite aspecte ale societății noastre ce erodau supremația lui Dumnezeu în această lume, reprezentau un păcat. Iar credința mea în Dumnezeu m-a făcut să iau atitudine și să îmi doresc să schimb ceva în Las Vegas. Vreau să arăt iubire și compasiune față de toți cei din jurul nostru și să aduc schimbare și transformări pozitive în societatea noastră.

Care a fost reacția familiei și a prietenilor la anunțul candidaturii tale?

Ca să fiu sinceră, nu au fost surprinși. Mi-au spus: ”Dacă cineva poate să o facă, tu ești aceea, Irina! Ești cea mai determinată și pasionată persoană de pe planetă”. Iubesc mult America și îmi doresc mult ca America să fie măreață din nou.

Ce planuri și proiecte ai pentru Las Vegas, dacă vei fi aleasă primar?

În primul rând, sunt decisă să repar economia stricată, să reduc prețurile și să reduc de asemenea costurile astfel încât ca familiile cu probleme să aibă vieți demne.

Țintesc să atrag industrii emergente și noi în Las Vegas și să elimin practicile birocratice ce nu sunt necesare. Susțin de asemenea venituri mai mari pentru angajați. E foarte important și ca angajații să fie foarte bine pregătiți, astfel vor fi beneficii pentru toți.

Vreau să am de asemenea o abordare empatică și eficientă față de o mare problemă socială: criza persoanelor fără adăpost. Pentru a ajuta numeroasele persoane fără adăpost din Las Vegas, mă voi asigura ca aceștia să aibă acces la necesitățile de bază, precum un adăpost, hrană și sistem medical, alături de cursuri de calificare, programe de angajare și resurse pentru tratamente mentale și împotriva dependenței de droguri. Intenționez să înființez un birou special pentru a îi ajuta pe oamenii fără adăpost.

Voi face o analiză strictă și clară a bugetelor, astfel încât banul public să fie cheltuit eficient, iar corupția și comportamentele lipsite de etică să fie eliminate din Primăria Las Vegas.