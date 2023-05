Români care candidează la alegerile locale italiene (X). Interviu cu Alina Catrinoiu

Diaspora românească, foarte numeroasă, numără însă foarte puţini aleşi locali de origine română. La ultimele alegeri, a crescut numărul de candidaţi, dar sunt încă rare cazurile în care aceştia au reuşit. În acelaşi timp, românii consideră că nu sunt suficient de bine reprezentaţi, dar sunt puţini cei care se înscriu pe listele electorale, pentru a putea vota.

Mai mult, faţă de candidaţii români există o mulţime de reticenţe, ceea ce descurajează şi mai mult implicarea în politică. Prin urmare, avem o voce foarte slabă, chiar şi în ţările cu comunităţi foarte mari, ca Italia sau Spania. Cei care se implică în politica locală sunt oameni curajoşi, care îndrăznesc să îşi asume o prezenţă publica cu multe responsabilităţi.

Vă propun să o cunoaștem pe Alina Catrinoiu, originară din Piatra Neamt , candidată la alegerile locale din Ragusa, în Sicilia, Italia.

Ciprian Apetrei: Cum ați ajuns să candidați, din nou, la alegerile locale din Italia? Vă rog să ne vorbiți despre parcursul dumneavoastră personal și profesional.

Alina Catrinoiu: Candidatura mea la alegerile locale din Italia vine într-un moment important, marcat de o maturitate personală și profesională consolidată. Anul 2004 a reprezentat un moment de schimbare în viața mea, când am luat hotărârea de a-mi stabili rezidența în această frumoasă țară, unde m-am căsătorit și am obținut cetățenia italiană.

Din acel moment, am îmbrățișat Sicilia ca a doua mea patrie și am îndrăgit-o cu pasiune și devotament. Am investit efort și timp în promovarea identității siciliene, culturii și tradițiilor sale. Experiența mea ca editor al unei reviste de artă, cultură și identitate siciliană m-a ajutat să aduc în prim-plan frumusețea și autenticitatea acestei insule. De asemenea, am avut bucuria de a publica cărți care explorează esența și farmecul Siciliei și am organizat evenimente culturale de amploare, cu scopul de a promova patrimoniul sicilian. Prin intermediul acestor manifestări, am căutat să aduc în prim-plan frumusețea și diversitatea teritoriului sicilian, punând accent pe valorile autentice și tradițiile sale într-un mod inovator și captivant.

Dar visul meu întotdeauna a fost acela de a contribui la dezvoltarea și promovarea rădăcinilor mele, și astfel s-a născut unul dintre cele mai remarcabile proiecte la care am avut ocazia să particip, Transhumante: idei și imagini din România. Acest proiect inovator realizat în colaborare cu Universitatea de Limbi din Ragusa Ibla și cu Institutul Cultural din Veneția a adus în fața publicului o perspectivă unică asupra vieții cotidiene în România comunistă a lui Ceaușescu. Prin intermediul acestui proiect, am explorat fragmente de viață și am adus la lumină experiențele oamenilor în acea perioadă tulbure, oferind astfel o perspectivă complexă asupra unei epoci istorice importante. Proiectul a fost prezentat și la Santa Croce Camarina, mulțumită sprijinului unei conaționale, Cornelia Nicola.

De asemenea, am avut privilegiul să traduc și să public primele două volume ale antologiei Povești călătoare, coordonate de scriitorul Ciprian Apetrei. Această carte a fost prezentată în cadrul unui tur literar organizat în Sicilia, la Consulatul Român din Milano și la prestigiosul Festival Internațional de Carte din Torino.

Candidatura la alegerile locale reprezintă o expresie a angajamentului meu față de comunitatea siciliană și românească. Îmi doresc să continui să aduc în prim-plan experiența și cunoștințele mele acumulate de-a lungul anilor, într-un efort de a contribui la prosperitatea și îmbunătățirea vieții locale. Este o dorință profundă de a uni eforturile și de a crea un întreg minunat, în care comunitățile siciliană și românească să se întâlnească, să se inspire reciproc și să colaboreze în beneficiul comun.

Trei motive pentru care să fiți votată.

A. C: 1. Promovarea culturii siciliene: Prin candidatura mea, am demonstrat un angajament puternic față de promovarea culturii siciliene. Am investit efort și timp în organizarea de evenimente culturale, am editat o revistă dedicată artei, culturii și identității siciliene și am publicat cărți despre frumusețea și farmecul Siciliei. Vreau să continui acest efort și să mă asigur că cultura siciliană este promovată și protejată în comunitatea noastră.

2. Experiența și cunoștințele acumulate: Am acumulat o experiență valoroasă prin activitățile mele anterioare și prin implicarea în diverse proiecte culturale. Acestea mi-au oferit o perspectivă amplă asupra nevoilor și provocărilor comunității noastre. Voi folosi aceste cunoștințe pentru a identifica soluții eficiente și pentru a promova dezvoltarea durabilă în regiunea noastră.

3. Angajamentul față de comunitatea românească: În plus față de promovarea culturii siciliene, am o puternică dorință de a fi utilă comunității românești. Vreau să creez un mediu în care comunitățile siciliană și românească să se întâlnească, să colaboreze și să se inspire reciproc. Prin intermediul mandatului meu, voi lupta pentru drepturile și interesele comunității românești și voi contribui la asigurarea unei integrări reușite și a unei vieți mai bune pentru toți membrii acestei comunități.

Sunteți foarte implicată în păstrarea identității culturale a Siciliei, o regiune cu specific deosebit a Italiei. Cum vedeți transmisia identității naționale către generațiile viitoare, din ce în ce mai mobile ?

A. C: Este esențial să le oferim tinerilor o înțelegere solidă a rădăcinilor culturale și istorice. Prin educație și conștientizare, putem ajuta aceste generații să se conecteze la moștenirea culturală a regiunii, indiferent de locul în care se află.

Într-o lume mobilă, este important să promovăm diversitatea culturală și să creăm un mediu incluziv în care toate culturile să fie respectate și apreciate. Astfel, generațiile viitoare vor fi încurajate să-și păstreze și să-și promoveze identitatea culturală, indiferent de locul în care se află.

Tehnologia și rețelele sociale pot fi instrumente puternice în transmiterea identității culturale către generațiile viitoare. Prin intermediul platformelor online, blogurilor, canalelor de social media etc., putem oferi acces la informații, evenimente și activități culturale specifice fiecărei zone de proveniență, indiferent de locul geografic în care se află tinerii.

Colaborarea internațională și schimbul cultural pot fi modalități eficiente de a transmite identitatea culturală. Prin intermediul parteneriatelor cu alte comunități și organizații internaționale, putem facilita schimburile culturale și transferul de cunoștințe, astfel încât tinerii să poată învăța și experimenta diverse culturi. Susținerea comunității diaspora este deosebit de importantă. Organizarea evenimentelor, întâlnirilor și activităților specifice comunităților din străinătate poate ajuta la menținerea și transmiterea identității culturale.

Am observat o simpatie pentru români, din partea autorităților locale siciliene. Este ușor, ca român, să te integrezi aici?

A. C: În general, integrarea într-o nouă țară și cultură poate fi o experiență diferită pentru fiecare individ. În cazul meu personal, am avut o experiență pozitivă și am fost bine primită în Sicilia. Comunitatea locală mi-a oferit oportunități de creștere profesională și personală. Integrarea depinde de mai mulți factori, depinde de deschiderea și angajamentul personal, dorința de a învăța și de a înțelege cultura locală. În Sicilia, am fost tratată cu respect și m-am simțit parte a comunității. Consider că este important să cultivăm dialogul și înțelegerea între diferitele comunități pentru a spori armonia și cooperarea în societate.

În general, în Europa, românii se implica puțin în politica locală a țărilor în care locuiesc. Credeți că se vor mobiliza să vă voteze? Pe ce alte voturi vă bazați?

A. C: Este dificil să generalizez comportamentul politic al tuturor românilor din Europa, deoarece există variații semnificative între indivizi și contextele locale în care se află. Cu toate acestea, este important să subliniez că mobilizarea comunității românești pentru participarea la alegerile locale poate fi influențată de diferiți factori, cum ar fi nivelul de implicare și interesul în politică, conexiunea cu țara de origine și impactul direct asupra vieții lor în țara gazdă.

În ceea ce mă privește, pe lângă voturile potențiale ale comunității românești, mă bazez și pe sprijinul celor care apreciază munca și eforturile mele în promovarea culturii siciliene și dezvoltarea comunității locale. Am fost activă în organizarea evenimentelor culturale, în promovarea valorilor autentice și în contribuția la dezvoltarea locală, ceea ce mă poate face atractivă pentru un grup mai larg de alegători.

În ceea ce privește mobilizarea comunității românești, intenționez să mă implic în dialog cu aceasta, să ascult nevoile și preocupările lor și să le demonstrez că mă angajez să le reprezint interesele în cadrul administrației locale. Voi căuta să creez o legătură strânsă cu comunitatea românească prin intermediul evenimentelor și întâlnirilor și să ofer un spațiu de comunicare deschis și transparent.

În final, este important să recunoaștem diversitatea și complexitatea comunității românești din Europa și să adoptăm o abordare inclusivă și empatică. În timp ce mobilizarea votului poate fi o provocare, sunt dedicată să reprezint și să servesc interesele tuturor membrilor comunității locale, indiferent de originea lor etnică sau naționalitate.

Ce putem învăța de la italieni? Ce îi putem noi învăța pe ei?

A. C: De la italieni, valorizarea tradițiilor și patrimoniului cultural: Italia, Sicilia au un patrimoniu cultural bogat și o istorie îndelungată. Putem învăța de la italieni despre importanța păstrării și promovării tradițiilor, obiceiurilor și valorilor culturale specifice, contribuind astfel la menținerea identității noastre culturale.

De la români, reziliența și spiritul de adaptabilitate: Românii au trecut prin perioade dificile din punct de vedere istoric și au demonstrat reziliență și capacitatea de a se adapta la schimbări.

Prin deschiderea față de diversitatea culturală și prin învățarea reciprocă, putem crea un mediu în care să ne îmbogățim unii pe alții prin trăsăturile și valorile noastre distincte. Este esențial să ne bucurăm de oportunitățile de a descoperi și conecta cu diferitele aspecte ale culturii și experiențelor umane.