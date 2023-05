Elevii din clasele terminale, bulversați de greva profesorilor. Psiholog: „Pur și simplu nu pot intra pe modul «Examen»”

Greva profesorilor începe să întindă la maximum nervii elevilor aflați în prag de examen. Viitorii absolvenți de liceu se tem că vor rata termenele de admitere la facultățile din străinătate, în vreme ce absolvenților de gimnaziu le este din ce în ce mai greu să se mobilizeze pentru Evaluarea Națională, neștiind dacă și când vor susține probele.

Astfel, bucuria din primele zile de grevă, când elevii au considerat că au la dispoziție mai mult timp liber pentru studiu individual, s-a transformat în anxietate.

„Un copil are nevoie de foartă multă stabilitate și să-și facă un program, efectiv. Adică să știe: «mai am atâtea zile până la examen», să poată să-și intre într-un ritm, să-și stabilească obiectivele foarte clar, pe zile. În momentul acesta, predictibilitatea asta nu există la ei, nu știu ce-i așteaptă. Automat că sunt mulți, și părinți și copii, care au un nivel de anxietate foarte ridicat. Nu pot să-și planifice nimic. Sunt, într-adevăr, speriați de ce urmează, discută: «Ce facem? Stăm un an acasă? Ce se întâmplă?»”, a explicat psihologul școlar Aurora Szocs cu ce stări se confruntă mulți elevi.

Potrivit psihologului, cei mai afectați sunt cei care și-au depus dosarele la facultăți din străinătate.

„Acolo, situația este, într-adevăr, foarte alarmantă, pentru că ei au termene foarte stricte. În momentul în care li se încheiau mediile, trebuia ca ei să trimită foaia matricolă pentru a li se valida dosarul. La noi, să zicem, este toată lumea în aceeași situație, dar la facultățile din străinătate trebuie să explici și trebuie să și înțeleagă. În plus, nu este problema lor că sunt profesorii noștri în grevă. Elevii care termină liceul sunt cei mai speriați și au și motive, pentru că n-o să-și poată respecta termenele”, a subliniat psihologul.

„Ei sunt pe modul «Vacanță» în acest moment”

Absolvenții de gimnaziu, în schimb, au trecut, foarte mulți, în cealaltă extremă. Sunt în a doua săptămână fără un program strict de pregătire, iar asta poate duce la o ieșire din ritm.

„Ei știu clar că au toată vara să dea un examen, dacă nu, îl dau în toamnă, și atunci oricum ar fi în clasa a IX-a ajung, într-un fel sau altul. Problema este alta: faptul că au întrerupt activitatea școlară timp de aproape două săptămâni i-a scos total din ritm, din ce am vorbit eu cu ei. Pur și simplu nu pot să intre pe modul «Examen», ei sunt pe modul «Vacanță» în acest moment”, atrage atenția psihologul.

Și unii și ceilalalți este necesar să se gândească la faptul că în orice moment lucrurile pot reintra în normal. Prin urmare, anumite termene pot fi comprimate, se pot întâmpla lucruri de pe o zi pe alta.

„Acum s-a prelungit înscrierea la Bacalaureat, dar cine știe cum va fi înscrierea la facultăți? Sunt lucruri care, într-adevăr, pe ei îi debusolează și nu știu ce urmează efectiv. Înainte își tăiau pe caledar câte zile mai au, ca să știe și cum își repetă, cum își stabilesc materiile, acum nu mai pot să facă asta”, mai spune psihologul.

Ce le poate fi de ajutor

Părinții sunt chiar mai stresați decât copiii lor, a remarcat psihologul, deși în aceste momente prioritar este să le asigure copiilor lor suportul. Ce ar trebui să audă copiii este că pentru orice situație există soluții alternative. Ar trebui să-i pregătim să facă față schimbărilor, cu care se vor mai confrunta de-a lungul vieții, să-i învățăm să se adapteze.

„Sunt mii de copii în aceeași situație. Și în pandemie s-au dat examenele. Trebuie să se susțină, doar că există posibilitatea să fie amânate, să fie decalate”, a mai spus psihologul.

Psihologul le recomandă elevilor să-și facă un program zilnic de pregătire, pe discipline de examen, chiar având drept reper programarea inițială a probelor. Dacă se va decala data pentru fiecare probă în parte, înseamnă zile în plus pentru a recapitula.

Profesorii, pe de altă parte, mai spune psihologul, au ținut legătura cu elevii, chiar dacă greva a afectat programul de pregătire stabilit inițial la nivelul fiecărei școli.

„Le-au dat de lucru, i-au ajutat la nevoie, le mai trimit probleme, le mai rezolvă, de discutat oricum au discutat. (...) Nu-și dorește nimeni să încurce copiii, în niciun caz. Nu-și dorește nimeni să profite de pe urma acestei situații, nu-și dorește nimeni să fie victime colaterale acești copii, doar că, într-adevăr, frustrarea este destul de mare. N-ai cum să-ți faci meseria cu demnitate și cu respect ținând cont că nu ești motivat”, a mai spus Aurora Szocs.