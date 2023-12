Dezvăluirile procurorului din Dosarul Revoluției despre Iliescu: fizionomia i se schimba într-un sens negativ

Procurorul care a trimis în judecată Dosarul Revoluției, Ranco Pițu, susține că a încercat în repetate rânduri să obțină o declarație de la Ion Iliescu despre evenimentele din decembrie 1989, ultima încercare fiind anul trecut, însă fostul președinte a refuzat.

„L-am văzut ultima dată în luna mai a anului trecut, când am fost la domiciliu, pentru a încerca să iau o declarație, declarație pe care nu a vrut să o dea. Este dreptul lui de altfel să nu dea declarații. Este prevăzută de procedură această variantă. L-am găsit bine din punct de vedere mental, să spun așa. Mai puțin bine din punct de vedere al mobilității, însă apreciez că este perfect lucid și se poate discuta la un nivel elevat cu dumnealui, inclusiv despre problematica revoluției”, a declarat Ranco Pițu, la Digi24.

Magistratul care a trimis în judecată dosarul susține că a avut mai multe discuții cu fostul șef de stat.

„Discuțiile purtate, repet, au fost interesante și chiar m-a întrebat de mai multe ori care este scopul meu ca procuror anchetator. Am explicat că vrem să știm de ce, după ce dumnealui a preluat puterea totală în statul român, a fost nevoie ca 850 de oameni să moară și alte 3.500 de persoane să fie rănite, plus persoanele care și-au pierdut libertatea pentru o anumită perioadă, persoane bătute, persoane traumatizate psihic pe viață. Ei bine, în acel moment constatam în mod vizibil o schimbare la față, să zic așa. Fostul președinte devenea taciturn, fizionomia i se schimba într-un sens negativ, aș aprecia eu. Cu toate acestea, hotărârea dumnealui de a nu declara nimic a fost constantă. Tot ce a putut să îmi spună este că, dacă vreau să aflu opinia lui despre Revoluție, nu am decât să-i citesc cărțile, lucru care nu mă interesa. Mă interesa să reușesc să-l conving să dea o declarație în premieră, cât se poate de aproape de adevăr. I-am explicat că nu are ce pierde. Chiar l-am rugat în repetate rânduri să fie dispus spre o deschidere în acest sens. La un moment dat, mi s-a părut că reușesc să îl conving. Totuși, până la urmă a rămas blocat în această decizie de a nu face declarații”, a completat generalul.

Magistratul susține că, pe 22 decembrie, între Ion Iliescu și capii armatei a existat un pact conform căruia fostului președinte i s-ar fi garantat preluarea și păstrarea puterii în schimbul exonerării șefilor armatei de responsabilitate pentru represiunea asupra populației de dinaintea acelei date. Astfel, s-ar fi creat un dușman fictiv: securism-terorismul.

„În decembrie 89 nu au existat teroriști, nu a existat nici măcar un singur terorist și asta o spun cu titlu de certitudine”, a spus Pițu.

Acuzațiile

De-a lungul timpului, Dosarul Revoluției a fost plimbat între procurori și judecători, în prezent cauza fiind în stare incipientă în instanță.

Potrivit procurorilor, Ion Iliescu,"în calitate de şef de stat şi de guvern, preşedinte al CFSN şi al Consiliului Militar Superior, cu intenţie, urmărind obţinerea legitimităţii populare, menţinerea şi consolidarea puterii politice deţinute începând cu ziua de 22 decembrie 1989, orele 16.00, a indus în eroare opinia publică în mod constant, repetat, sistematic, prin apariţiile sale televizate şi emiterea de comunicate (mecanism de exercitare a puterii de stat) şi şi-a asumat, în intervalul 22-30 decembrie 1989, operaţiunea sistematică de inducere în eroare a opiniei publice exercitată de cadrele militare cu funcţii de conducere ale MApN.

"Aceste fapte au avut drept consecinţe generarea şi amplificarea psihozei generalizate a terorismului, psihoză cauzatoare de numeroase situaţii de foc fratricid generalizat şi astfel, în intervalul 22-30 decembrie 1989 au survenit 857 decese, 2382 răniri de persoane, 585 privări grave de libertate cu încălcarea regulilor generale de drept internaţional şi 409 cazuri de suferinţe mari.

Aceleaşi fapte ale inculpatului Ion Iliescu au generat, pentru intervalul 22 decembrie, orele 16.00-30 decembrie 1989, o stare de pericol iminent şi grav pentru existenţa unei părţi însemnate a populaţiei civile, de pe întregul teritoriu al României", arătau procurorii.