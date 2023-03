Ion Iliescu a ajuns la 93 de ani. Cum s-a îmbătat „ca ruşii”: „A fost un singur experiment în viaţă”

Ion Iliescu împlinește vineri 93 de ani, iar sâmbătă, 4 martie, soția sa, Nina Iliescu, ajunge la aceeași vârstă. Cei doi sunt căsătoriți de 72 de ani și se iubesc de când erau elevi.

Ion Iliescu s-a născut la Oltenița, în 1930. Pe când avea doar un an, a fost abandonat de mama sa naturală, Maria Dumitru Toma (de origine bulgară), care nu s-a mai interesat de soarta lui. La scurt timp, tatăl său, Alexandru Iliescu, un comunist ilegalist, s-a căsătorit cu Maria P. Iliescu, care l-a crescut pe Ion Iliescu.

Despre copilăria grea petrecută pe malul Dunării, marcată de lipsuri şi de afecţiunea mamei naturale, Ion Iliescu povesteşte în cartea autobiografică „Destinul unui om de stânga”. Fostul preşedinte îşi amintea, în volum, că lipsurile au fost compensate de bunătatea bunicilor care l-au crescut.

La sfârșitul anului 1931, tatăl a plecat clandestin în URSS, unde a participat la lucrările Congresului al V-lea al Partidului Comunist Român, ținut la Gorikovo (lângă Moscova). După patru ani în Uniunea Sovietică, s-a întors în țară, unde a fost condamnat la închisoare.



Ion Iliescu a absolvit Liceul Spiru Haret din București în anul 1949, după care a studiat mecanica fluidelor la Institutul Politehnic București, iar apoi la Institutul Energetic al Universității din Moscova.

Perioada studiilor în București este cea în care a cunoscut-o pe Nina, cea care i-a devenit soție în 1951. Cei doi sunt născuți la doar o zi distanță (pe numele de fată, Elena Şerbănescu, fosta Primă Doamnă a României s-a născut pe 4 martie 1930).

Ion Iliescu, despre relația cu soția: „Ne completăm”

Aveau vârsta majoratului când s-au întâlnit prima oară. El era elev la liceul Sfântul Sava, iar ea, la Liceul Iulia Hașdeu. A fost dragoste la prima vedere, iar iubirea a continuat în anii studenției, pe care i-au petrecut împreună la Moscova.

„Ne înţelegem din ochi sau chiar anticipat, ea având o adevărată premoniţie în ceea ce mă priveşte. Pentru mine, soţia nu este numai omul iubit, cel mai apropiat, loial şi devotat, dar şi cel mai bun prieten şi sfătuitor. Ne completăm. Ea are multe calităţi care mie îmi lipsesc: o intuiţie extraordinară şi un fler deosebit la oameni. Este mai intransigentă şi neiertătoare cu cei care îi înşală buna credinţă. Am petrecut împreună multe clipe frumoase, am avut satisfacţii şi împliniri, dar am înfruntat împreună şi momente deosebit de dificile, ceea ce ne-a apropiat şi ne-a călit”, povestea Ion Iliescu, în urmă cu câțiva ani, potrivit stirilekanald.

De anii studenției, când relația lor era deja solidă, îl leagă și amintirea unei ipostaze pe care a mărturisit-o într-o altă emisiune, la postul Acasă TV.

„Eram student, încă nu învăţasem limba rusă şi ruşii, foarte amabili şi foarte prietenoşi - era ziua de naştere a unui coleg de cameră şi, mă rog, ca ruşii, cu stacana de vodcă, şi apoi unul de lichior de trandafiri care m-a făcut praf. Eram şi la etajul cinci, ei după ce am terminat masa au plecat să se aerisească. Eu n-am coborât, mi-a fost greu să ajung la capătul culoarului unde erau chiuvetele să mă spăl pe faţă.”, s-a destăinuit Ion Iliescu.

„Am fost şi eu beat. A doua zi eram înnebunit”

Fostul preşedinte a povestit, în aceeași emisiune, că soţia sa nu l-a văzut atunci în starea în care se afla și că a doua zi a pornit în căutare de „ceva acru” ca să-şi stingă mahmureala.

„Ea era în alt cămin. Ulterior am căpătat o cameră împreună, eram în cartiere diferite. Era înainte de căsătorie. Deci a fost un singur experiment în viaţă când am fost şi eu beat. A doua zi eram înnebunit după ceva acru, m-am dus pe la bufetele din clădirea institutului, n-aveau nimic acru. M-am dus la un magazin alimentar, văzusem nişte borcane cu murături, am văzut unul mare, de cinci litri, l-am luat acasă, dar erau tratate altfel, nu cu sare”, şi-a amintit fostul preşedinte.

Nina Iliescu este de profesie inginer, cercetător ştiinţific în domeniul coroziunii metalelor.

De ce Ion Iliescu n-a purtat verighetă

Sâmbătă, 4 martie, soția sa, Nina Iliescu împlinește aceeași vârstă 93 de ani. Cei doi au azi, în spate 72 de ani de căsătorie. Nu au copii, iar Ion Iliescu a mărturisit, în mai multe rânduri, că soția sa este persoana cea mai dragă şi prețioasă din viața sa.

Într-o mai veche emisiune realizată de Florentina Fântânaru, fostul președinte al României, explica de ce totuși n-a purtat verighetă.

Viața politică a lui Ion Iliescu

Ion Iliescu a intrat în Uniunea Tineretului Comunist în 1944, iar în Partidul Comunist Român în 1953. În câțiva ani a avansat, devenind secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist din 1956 și membru al Comitetului Central al PCR.

Ceaușescu, care se simțea amenințat de Iliescu (perceput moștenitorul lui Ceaușescu), l-a marginalizat pe acesta și l-a îndepărtat, în 1971, din funcțiilegtudii politice majore, fiindu-i atribuită funcția de vice-președinte al Consiliului Județean Timiș între 1971 și 1974, apoi cea de președinte al Consiliului Județean Iași (1974-1979).

Câțiva ani mai târziu a ajuns Președinte al Consiliului Național al Apelor (în 1979) și director al Editurii Tehnice, funcție pe care a ocupat-o până în decembrie 1989.

În decembrie 1989, împreună cu o parte a disidenților politici, au constituit Frontul Salvării Naționale, care a preluat puterea. Iliescu a fost recunoscut ca lider al FSN și, prin urmare, al autorității provizorii a statului până la alegerile din 1992. Calitatea de lider provizoriu a statului a fost recunoscută și de Consiliul Frontului Salvării Naționale care s-a constituit ulterior din membrii FSN si a partidelor noi create.

Citește și: Pensia colosală încasată de Ion Iliescu

Ion Iliescu a ocupat de două ori funcția de președinte al României (1990-1996 şi 2000-2004) și senator de Bucureşti (1996-2000; 2004-2008).

Este inculpat în dosarul Revoluției, înaintat instanței în vara anului trecut, dosar în care sunt urmăriți penal pentru infracțiuni contra umanității doar trei inculpați: Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și generalul Iosif Rus.

„Ion Iliescu, în calitate de şef de stat şi de guvern, preşedinte al CFSN şi al Consiliului Militar Superior, cu intenţie, urmărind obținerea legitimității populare, menținerea și consolidarea puterii politice deținute începând cu ziua de 22 decembrie 1989, orele 16.00, a indus în eroare opinia publică în mod constant, repetat, sistematic, prin apariţiile sale televizate şi emiterea de comunicate (mecanism de exercitare a puterii de stat) şi şi-a asumat, în intervalul 22-30 decembrie 1989, operațiunea sistematică de inducere în eroare a opiniei publice exercitată de cadrele militare cu funcții de conducere ale MApN“, se arată în rechizitoriu.