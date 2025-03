Dezvăluiri despre preotul acuzat că a fost plantat de Rusia în BOR. „Ciprian Mega pregăteşte o schismă cu telecomandă de la Moscova”

Un călugăr originar din Oradea a făcut dezvăluiri despre trecutul controversatului preot-regizor Ciprian Mega, acuzat de Episcopia Ortodoxă a Oradiei că a fost „plantat” în BOR de Biserica Ortodoxă Rusă.

Ieromonahul Eftimie Mitra, stareţul Schitului Sfinţii Români, spune că Mega este de mulți ani într-un conflict cu episcopul Sofronie Drincec, fiindcă acesta a refuzat să-l hirotonească. Călugărul spune că îl cunoaște pe Mega de 20 de ani și că acesta a încercat să se victimizeze de mai multe ori pentru a atrage atenția, transmite ebihoreanul.ro.

Legăturile lui Mega cu Moscova

"Nu vreau să-l apăr pe Sofronie, nu merită asta", subliniază călugărul.

"Eu nu zic că episcopul e uşă de biserică, dar aici nu este vorba despre persoana lui Sofronie", afirmă el, pentru că "Ciprian Mega pregăteşte o schismă cu telecomandă de la Moscova, pentru care serviciile care îi stau în spate l-au pregătit de când era în Cipru". "Când aduni preoţi care au probleme personale cu un episcop sau altul ca să-i foloseşti împotriva lui nu mi se pare normal şi corect".

Întrebat dacă are dovezi privind o "ghidonare rusească" a lui Mega împotriva lui Sofronie, monahul a admis că nu, dar a afirmat că şi-a format această convingere în ultimii doi ani, analizându-i spusele şi purtarea. "Mi-a cerut şi mie să fiu alături de el în lupta cu Sofronie, pe care îl acuză că ar fi homosexual, dar când îi ceream să-mi arate dovezi zicea să am încredere în el. La un moment dat, nu am mai avut încredere".

Cum a trecut de la Șoșoacă la Georgescu

Călugărul susţine că între el şi Mega prietenia s-a destrămat de un an şi jumătate, când preotul, care atunci o susţinea pe Diana Şoşoacă, şefa SOS România, i-ar fi cerut să nu se "pronunţe negativ despre aceasta, pe motiv că mulţi preoţi sunt cu ea".

"Am început să-mi pun semne de întrebare şi mai mari decât până atunci, şi mi-am dat seama că un preot adevărat nu se bagă să o susţină pe Şoşoacă. I-am spus că nu-i OK, că mă deranjează că se foloseşte de Biserică pentru a-i păcăli pe oameni", susţine monahul.

Eftimie Mitra afirmă că a constatat şi alte probleme ale lui Mega, una din ele fiind "alăturarea cu masonii". Mai exact, prietenia cu actorul Dorel Vişan, declarat mason, pe care l-a distribuit în "21 de rubini" şi care l-a însoţit la Moscova la Festivalul BRISC, dar şi susţinerea lui Călin Georgescu, mason şi acesta.

Laude pentru biserica rusă

"La alegerile de anul trecut, a îndemnat oamenii să-l voteze pe Georgescu motivând că ar fi un vot teologic, căci USR-ul lui Lasconi promovează LGBT. Eu am fost în Republica Moldova şi am văzut că şi acolo oamenii ruşilor folosesc tot tema asta, zicând că LGBT este un păcat al europenilor şi făcând propagandă anti-europeană şi anti-românească, în timp ce Rusia apără ortodoxia", explică călugărul.

"Pe asta a mers şi Mega cu acuzele de homosexualitate din BOR, acuze nedovedite niciodată, căci nicăieri nu a depus nicio probă despre Sofronie. Dar de homosexualii dovediţi din Biserica Rusă nu s-a arătat deranjat", zice călugărul, cu referire la faptul că preotul orădean a refuzat ca la sfinţirea Bisericii Sf. Spiridon să participe un consilier al episcopului Sofronie presupus homosexual, dar la începutul acestui an l-a primit pe un preot rus, Kiril Tatarka, apropiat al mitropolitului Ilarion Alfyev, "nu bănuit, ci dovedit" ca pederast şi pedofil, mai scrie ebihoreanul.

Singurul lucru pe care călugărul nu şi-l explică este de ce, în ciuda scandalurilor pe care le-a provocat, Ciprian Mega nu a fost sancţionat până acum decât cu o simplă suspendare. "Orice alt preot, dacă ar fi făcut mult mai puţin decât a făcut el, ar fi fost de mult caterisit...".

Cine este Ciprian Mega

Ciprian Mega a fost reținut timp de 24 de ore, în luna februarie, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș, fiind suspectat de complicitate la distrugere prin incendierea intenționată a unui autoturism parcat pe marginea DN 76.

În patru ani, preotul cunoscut pentru filmul „21 de rubini” a fost în centrul mai multor controverse: și-a acuzat unii colegi din Episcopia Ortodoxă a Oradiei că au încurajat homosexualitatea și a fost acuzat la rândul său de legături dubioase cu Moscova.

A încercat să candideze și la alegerile prezidențiale din România, contrar interdicțiilor impuse de Biserica Ortodoxă Română cu privire la implicarea preoților în politică. Iar cel mai recent, a fost acuzat că și-ar fi înscenat incendierea autoturismului, pentru a se victimiza public.