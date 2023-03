Un britanic a decis să meargă la dentist în Ucraina. „Când am văzut nota de plată, am știut că a meritat”

Se pare că durerea de măsea învinge chiar și frica de război, așa cum s-a dovedit în cazul unui britanic care a ales să meargă în Ucraina pentru a-și trata afecțiunea.

Richard Howe, un bărbat în vârstă de 58 de ani, a încercat să se programeze la un dentist din sistemul public de sănătate, însă a fost trimis la privat, acolo unde prețul i s-a părut mult prea mare. Așadar, bărbatul a decis că își poate repara dantura mult mai ieftin în Ucraina, chiar dacă aceasta nu este cea mai potrivită perioadă pentru o astfel de călătorie.

Bărbatul nu a mers pentru prima oară în Ucraina. El are o soție ucraineană așa că îl cunoștea deja pe medicul dentist la care voia să ajungă în Kiev. Howe și familia sa au locuit timp de 12 ani în Kiev înainte de a părăsi țara din cauza războiului.

Făcând un calcul amănunțit, el a ajuns la concluzia că în Marea Britanie și-ar fi rezolvat problema cu aproximativ 1.000 de lire sterline, în timp ce în Ucraina a ieșit mult mai ieftin.

Pentru a ajunge în Ucraina, Richard Howe a luat avionul până în Polonia de unde a călătorit timp de 13 ore cu trenul până la Kiev. În mai puțin de o săptămână și-a pus toată dantura la punct, pe lângă problema cu care plecase de acasă.

„Am profitat de ocazie pentru a face un control complet cât timp am fost acolo și am aflat că am nevoie de canal radicular și de o plombă – așa că a făcut și asta. Iar când am văzut nota de plată, am știut că a meritat”, a declarat Richard Howe, potrivit Libertatea.

Acesta a mai spus că întreaga lucrare l-a costat doar 220 de lire, în timp ce pentru transport a cheltuit în jur de 160 de lire sterline.