Cum a văzut Dumitru Prunariu din Cosmos propria planetă. „Este un sentiment extraordinar“

Pe 14 mai, s-au împlinit 42 de ani de la celebra misiune Soiuz 40 din anul 1981, din cadrul programului spaţial „Intercosmos”, la care a luat parte cosmonautul român care a petrecut în spaţiu 7 zile, 20 de ore şi 42 de minute.

Dumitru Prunariu este singurul român și unul dintre cei 590 de cosmonauţi ai planetei care au ajuns în spaţiul cosmic

În seara de 14 mai 1981, la ora 20:16 şi 38 de secunde era lansată racheta purtătoare cu nava cosmică Soyuz-40. La bord se afla echipajul mixt româno-sovietic, format din colonelul Leonid Ivanovici Popov şi locotenentul-major pilot inginer Dumitru Prunariu, al 103-lea cosmonaut al lumii şi, la acea vreme, cel mai tânăr zburător în spaţiul cosmic, după Iuri Gagarin.

Pentru misiunea Soiuz 40 din 1981 România a avut şi un cosmonaut de rezervă, care a performat alături de Dumitru Prunariu. Este vorba despre Dumitru Dediu, care făcea echipă cu un cosmonaut sovietic.

”Noi am fost două echipaje: eu împreună cu Leonid Popov şi Dumitru Dediu împreună cu Iuri Romanenko. Ne-am pregătit în paralel, dar în final rezultatele mele şi ale lui Popov au fost mai bune”, a spus Prunariu.

În momentul în care au fost selecţionaţi la unitatea de aviaţie de la Bacău, cosmonauților li s-a impus un program de educaţie fizică consistent, substanţial.

”Eu eram inginer la o unitate de aviaţie din Braşov, unde munceam şi 12 ore pe zi, unde nu aveam timp de sport, nici regimul alimentar corespunzător nu-l urmam. Am fost duşi atunci toţi la un loc şi am început o pregătire intensă, inclusiv din punct de vedere fizic. Cel care a fost selecţionat să ne antreneze atunci a fost un locotenent major dat naibii, campion de judo, karate, cu cicatrice pe faţă, la viaţa lui se bătuse, făcuse sport de performanţă şi a fost ales de aviaţia militară ca cel mai competent să ne pregătească. Pe acesta îl chema Viorel Burlan, e focşănean. Luăm de multe ori legătura şi ne aducem aminte de vremurile grele, dar şi bune, care au contribuit la formarea noastră, a celor care am făcut parte din primul detaşament de candidaţi cosmonauţi români”, a povestit cosmonautul Dumitru Prunariu.

Despre riscurile misiunii de acum 42 de ani şi emoţiile prin care a fost nevoit să treacă, Prunariu spune că au fost trecute în plan secund din momentul în care a decis să se dedice total activităţii pe care şi-a ales-o.

Statistic, până acum au murit 4,5% din cei care au zburat în spaţiul cosmic în timpul misiunii, fie la lansare, cum a fost naveta Challenger, fie la aterizare, cum a fost naveta Columbia.

Dumitru Prunariu a vorbit şi despre cel mai puternic sentiment care l-a avut în timpul misiunii, lucru pe care nu poate să-l perceapă decât cel care se află într-o altfel de situaţie.

„Toţi cei care au zburat în Cosmos au trecut prin aceeaşi fază şi de pregătire, şi de emoţii, şi de mândrie că suntem pământeni, cetăţeni ai acestei planete privind planeta din spaţiul cosmic. Desigur, emoţiile sunt destul de mari. Nu mi-a fost frică, pentru că frica a fost învinsă demult, din timpul pregătirii. Am avut tot felul de antrenamente complexe, care s-au făcut foarte ştiinţific. Le-am repetat de atâtea ori până ne-am obişnuit cu ele şi ni se păreau floare la ureche. Am învăţat toată teoria din spatele lor în ceea ce trebuie făcut ca să ne salvăm. Şi atunci am considerat că suntem stăpâni pe noi. Cel mai important sentiment îl ai când vezi propria planetă în exteriorul ei. Este un sentiment extraordinar să simţi cât de important este să te afli undeva deasupra planetei, deasupra atmosferei terestre şi să vezi acolo jos chestii grupate, cu un strat extrem de subţire albăstrui deasupra care reprezintă atmosfera terestră. Imaginea aceasta a unei atmosfere extrem de subţiri în jurul pământului, în interiorul căreia se desfăşoară viaţă, te face să realizezi că fără ea nu poate să existe fiinţele pământului”, spune cosmonautul.

Echipajul a revenit pe Pământ pe 22 mai. Misiunea Soyuz-40 se încheiase după 7 zile, 20 de ore şi 42 de minute.

Dumitru Prunariu şi Leonid Popov au fost decoraţi cu cele mai înalte ordine ale României şi Uniunii Sovietice. Au devenit eroi ai ţărilor lor.

Dumitru Prunariu a devenit atunci o carte de vizită a României în lume.