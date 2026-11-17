Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a amendat marți, 17 noiembrie, pentru prima dată conţinutul difuzat pe un canal de YouTube şi pagina de Facebook asociată.

Foto: Facebook/CNA

Este vorba despre canalul Călăraşi TV, deţinut de Mihai Toader, care a fost amendat cu 10.000 de lei pentru dezinformări.

„Consiliul a analizat 11 rapoarte de monitorizare care au vizat numeroase materiale audiovizuale publicate pe cele două conturi”, transmite CNA într-un comunicat.

Potrivit Pagina de Media, în fragmentele analizate, Mihai Toader, fondatorul partidului ISSUS, și Eduard Grama, fost director ECOAQUA și fost administrator public al municipiului Călărași, au discutat despre administrația județeană, contracte și activitatea instituțiilor publice.

Printre expresiile folosite de Eduard Grama la adresa lui Bogdan Mihai se numără „prostul proştilor”, „prostănacul”, „idiot”, „nătărău” şi „eşuat profesional”.

Într-o emisiune despre externalizarea serviciului de hrană al Spitalului Judeţean Călăraşi, Grama a afirmat că trebuie să repete aceste jigniri „la fiecare emisiune”.

Materialele analizate de CNA au inclus referiri la viața de familie a vicepreședintelui CJ Călărași și la presupuse legături de rudenie. Acesta și membrii familiei sale au reclamat limbajul folosit, acuzațiile formulate și modul în care moderatorul Mihai Toader a gestionat discuțiile.