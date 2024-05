Cine este Valer Kovacs, polițistul care a lăsat-o pe Diana Soșoacă să se urce pe motocicleta din dotare VIDEO

Polițistul Valer Kovacs, agentul care i-a permis Dianei Șoșoacă să urce pe motocicleta de Poliție, susține că este amic cu senatoarea, însă nu face politică, iar anchetă disciplinară declanșată împotriva lui este o nedreptate.

Poliția Română a declanșat o anchetă internă, după ce senatoarea Diana Șoșoacă, aflată în campanile electorală și îmbrăcată în uniformă militară, a urcat pe o motocicletă de Poliție. Cel care i-a permis să se urce pe motocicletă este polițistul Valer Kovac. Acesta susține că este amic cu Diana Șoșoacă, dar și cu alți politicieni de la toate partidele.

Polițistul a explicat pe pagina sa de Facebook că întâlnirea cu Șoșoacă nu a fost una electorală, deoarece nu are voie să facă politică.

„S-a creat un mare haos, s-au supărat foarte tare șefii mei că doamna senator a făcut o fotografie cu motocicleta. Repet, nu e motocicleta mea. M-a întrebat dacă poate face un live, oricine poate face un live pe un loc public. Am și specificat că nu este un mesaj de propagandă, eu nu fac politică de nicio culoare. Și chiar am spus că dacă venea și domnul premier Marcel Ciolacu și îmi solicita să facă o poză cu mine sau motocicleta, bineînțeles că acceptam. (...) I-am spus și doamnei Șoșoacă, <nu fac politică, nu am voie conform statului meu să fac politică>. S-a declanșat o mare anchetă disciplinară împotriva mea. Mi-au retras motocicleta de serviciu, pentru că au considerat că am afectat grav imaginea Poliției Română. (...)Eu nu înțeleg de ce ar fi anchetă disciplinară din moment ce azi (n.r. – vineri 31 mai, de fapt) este Ziua Porților Deschise la Ministerul de Interne și toată lumea își face poze cu tehnica din dotare”, a spus Valer Kovacs, într-un clip video, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a făcut și un apel pe rețelele de socializare către susținătorii săi.

„Vă rog să ascultați până la capăt. Dacă considerați că merit, vă rog un mesaj de susținere pe adresele de email de la guvern sau ministerul de interne. pm@gov.ro cabinet@mai.gov.ro Când ați venit la mine să facem o poză pe autostradă sau o îmbrățișare, nu v-am cerut carnetul de membru de partid să văd de unde sunteți sau cine sunteți. Când ați avut nevoie de un polițist, de un ajutor, am fost acolo pentru fiecare dintre voi și nu am încercat să vă amendez, am încercat să ajut. V-am respectat pe toți și niciodată nu am întors spatele nimănui indiferent de situație”, a mai spus Valer Kovacs.

Anchetă internă la IGPR

După ce imaginile cu Diana Șoșoacă pe motocicleta Poliției au ajuns în mediul online, conducerea IGPR a transmis că a început o anchetă și „condamnă ferm orice asociere a unui angajat al instituției cu o persoană aflată în campanie electorală și folosirea echipamentelor și a tehnicii din dotare pentru promovarea unor programe electorale, candidați ori partide politice”.

Poliția Română susține că a „dispus de urgență efectuarea de verificări cu privire la posibile încălcări ale legislației electorale și ale Legii privind Statutul Polițistului”.

„Reafirmăm angajamentul de a menține integritatea și neutralitatea în toate acțiunile noastre și de a lua măsuri ferme împotriva oricăror abateri”, a transmis Poliția Română.

Cine este Valer Kovacs

Potrivit Libertatea, Valer Kovacs s-a făcut remarcat pentru prima dată în pandemia COVID-19. Atunci, agentul a ieșit public și a acuzat conducerea IPJ Timiș că pune presiuni pe polițiști pentru a da mai multe amenzi.

În urma disputei cu superiorii, Kovacs a fost concediat, dar s-a judecat cu Poliția Română și a fost reangajat, cu toate drepturile.

După reangajare, Kovacs a fost trimis să lucreze la Poliția Autostrăzi, unde s-a făcut remarcat prin depistarea unor șoferi care au circulat cu peste 200 km/h.

La întâlnirea cu Diana Șoșoacă și cu Luis Lazarus, senatoarea îl prezintă pe Kovacs drept „cel mai tare polițist din România”.

„Pentru mine e o surpriză extraordinară. Vă mulțumesc din suflet”, îi spune polițistul Dianei Șoșoacă, în timp ce îi face cadou un steag al României.