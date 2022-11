Chinezii au clonat celebra dronă Bayraktar TB2, coșmarul rușilor în Ucraina. Cum arată „chinezăria”

Ca orice produs de succes, legendara dronă Bayraktar TB2 a fost clonată de o companie chineză. Performanțele copiei realizate în China nu sunt cunoscute, dar din punct de vedere al designului asemănarea este aproape 100%.

China Electronics Technology Group Corporation, cunoscută popular sub numele de CETC, și-a dezvăluit noul vehicul aerian fără pilot la expoziția internațională aerospațială Zhuhai Airshow 2022, potrivit Clash Report.

Chinezii au copiat practic soluțiile tehnice unice ale dronei turcești, design monococă cu o coadă în V inversat. Motorul este, de asemenea, poziționat între brațele din coadă. Chiar și poziția prizei de aer a motorului este complet identică cu dronei originale, arată defence-blog.com.

Decimarea rușilor

Reamintim că dronele Bayraktar TB2 de fabricaţie turcească ale armatei ucrainene au reuşit să distrugă blindate, sisteme de rachete, tunuri, maşini de aprovizionare sau chiar garnituri de tren rusești într-un timp foarte scurt. Aparatele au o autonomie de 27 de ore, o viteză maximă de 220 de kilometri pe oră şi un plafon de zbor la 5.500 de metri. Bayraktar TB2 pot fi folosite pentru misiuni de supraveghere, pentru dirijarea focului artileriei sau bombardament şi atac la sol.

Drona are o lungime de 6,5 metri, o anvergură a aripilor de 12 metri şi poate transporta echipamente sau armament cu o greutate maximă de 150 kg. TB2 are patru puncte de prindere pentru armament. Comparativ cu dronele de fabricaţie occidentală, Bayraktar TB2 au un cost extrem de redus dacă avem în vedere raportul calitate/preţ. O dronă de fabricaţie turcească are un preţ unitar de 5 milioane de dolari, în timp ce o dronă General Atomics MQ-9 Reaper, de producţie americană, mai performantă, este adevărat, costă 32 de milioane de dolari.