Centrul de pregătire a piloților de F-16 de la Borcea va începe prin a antrena români

Cu 32 de avioane F-16 care stau să ajungă în țară din Norvegia, Forțele Aeriene Române au nevoie urgentă de 50 de piloți de F-16 Fighting Falcon. Pentru a-i putea pregăti la Baza 86 Aeriană Borcea, unde se deschide un centru de antrenament, piloții ucraineni se vor pregăti în alte țări NATO.

Cel puțin un an și câteva luni, hubul regional F-16 Fighting Falcon care va funcționa în curând în România va fi dedicat exclusiv formării piloților Forțelor Aeriene Române, iar decizia a fost luată având în vedere că în viitorul relativ apropiat vom avea nevoie de zeci de aviatori pentru cele 32 de aparate cumpărate din Norvegia, susțin surse militare. Antrenarea piloților ucraineni în România se va face abia spre sfârșitul lui 2024, când cerințele Forțelor Aeriene Române vor fi, în general, rezolvate.

Un expert în aviația militară a explicat pentru „Adevărul“ cât de mare este nevoia de piloți la Forțele Aeriene Române. „Aviațiile lumii folosesc o rată între 1,5 și 2,5 piloți per avion, în funcție de condițiile economice și geo-strategice concrete și de tipul aeronavei. Aparatul de zbor, dacă ai personalul tehnic și resursele necesare, poate efectua mai multe ieșiri în 24 de ore, chiar și 6-8 sau mai multe, în funcție de durata misiunilor, dar omul are anumite limite fizice și psihice. Tocmai din acest motiv se merge pe o rată supraunitară pilot/avion. În cazul nostru, să zicem 1,5 piloți per avion, deci, pentru 32 de avioane, în jur de 45-50 de piloți“, a declarat sursa citată.

Variabilele care fac jocurile

Durata de pregătire a fiecărui pilot în parte este variabilă deoarece depinde foarte mult de nivelul de experiență și de gradul de antrenament. „În caz de urgență, război, de exemplu, cu program intensiv, pregătirea se poate face și în 3 luni, dar în mod normal durează un an sau chiar doi. Așa cum «merg» lucrurile în România, normal ar însemna probabil 2-3 ani sau mai mult. În ore de zbor e dificil de exprimat. Reamintesc premisele: experiență și antrenament. Din moment ce MiG-ul 21 LanceR nu mai zboară deja din luna mai, antrenamentul tinde spre zero! Experiența încă mai contează o vreme, dar și asta e perisabilă. Astfel, ca număr de ore, orice estimare ar fi hazardată. Un pilot experimentat (clasa l, eventual instructor în orice condiții meteo, ziua și noaptea) și cu antrenamentul la zi pe LanceR (repet, nu mai e cazul azi), în regim de urgență, probabil ar fi bun de luptă în 100 de ore, dar numai susținut adecvat și cu 200-300 de ore pe simulator. Un pilot începător (neclasificat) și fără antrenament, un minimum de 300-500 de ore, iar o parte din acestea pot fi făcute pe un avion subsonic de școală și antrenament cu o avionică adecvată, similară F-16. Adăugați și minimum câteva luni pentru pregătirea teoretică. Adăugați și pregătirea personalului tehnic, maiștri militari, ingineri, dar și pregătirea infrastructurii terestre și tehnice specifice, și începeți să înțelegeți dimensiunea efortului uman și material“, a subliniat expertul.

Ucrainenii încep pregătirile în august

Decizia de amânare a demarării misiunii de antrenare a piloților Kievului în România a fost confirmată, indirect, de ministrul Apărării ucrainean, Oleksii Reznikov. Concret, acesta a declarat, citat de ukrinform.net, că antrenamentul piloților ucraineni se va desfășura începând încă din august, cel mai probabil, în Danemarca și Olanda și, posibil, Marea Britanie și Polonia. Pe lângă antrenarea piloților se va realiza și o pregătire intensivă pentru personalul tehnic pentru că întreținerea aeronavelor este o „sarcină serioasă“. Oleksii Reznikov a mai precizat că, în primăvara anului 2024, Ucraina ar putea primi primele avioane, iar asta ar însemna o pregătire intensivă a piloților ucraineni pe o perioadă de 6-8 luni.

Reamintim că după summitul istoric de la Vilnius, Lituania, șeful Armatei României a vorbit despre decizia Aliaților de a construi în țara noastră un hub regional pentru pregătirea piloților de F-16 Fighting Falcon. „Hubul pentru antrenarea piloților de F-16, și aș menționa în primul rând antrenarea piloților români pe avioane F-16, antrenarea piloților aliați din regiune pentru avioanele F-16 și, bineînțeles, antrenarea și a piloților din state partenere este un proiect la care lucrăm de ceva vreme. Dacă vă amintiți, în decizia CSAT din 6 iulie a.c., a fost analizată și implicarea României în acest proiect, crearea unei facilități de instruire pentru operarea avioanelor F-16. Este un proiect la care lucrăm împreună cu aliații, dar și cu Lockheed Martin, compania care proiectează acest avion de luptă. Va fi un hub regional în România pentru antrenamentul piloților. Se vor antrena, cum spuneam, în primul rând piloții români. A fost semnat la summit, am semnat împreună cu Olanda, Danemarca și alte state aliate acest proiect“, a declarat generalul Daniel Petrescu.