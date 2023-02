Ce mesaje transmit românii Centrului Rus, acuzat de distorsionarea adevărului: „Aduceți aurul înainte de a pleca“

În vreme ce unii români se bucură de faptul că se va închide încă un instrument de propagandă rusă și aduc în discuție problema tezaurului furat, alții spun că ar trebui să ieșim în stradă și că România a devenit „pașalâc american“.

După ce statul român a luat decizia închiderii Centrului Rus pentru Cultură și Știință din România întrucât, prin acțiuni repetate, a distorsionat adevărul și realitatea istorică, românii s-au poziționat pro sau contra.

Valery Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse la București, a fost convocat, la dispoziția ministrului Afacerilor Externe, la sediul MAE, pentru a fi notificat cu privire la decizia autoritățile din România de a suspenda activitatea Centrului Rus pentru Cultură și Știință din România.

Ambasadorului rus în România i-au fost aduse la cunoștință „situațiile repetate” în care Centrul s-a angajat în acțiuni de prezentare distorsionată a realității și adevărului istoric. „Prin acțiunile derulate, Centrul s-a îndepărtat iremediabil de obiectivele firești de consolidare a legăturilor culturale și s-a transformat, în mod regretabil, într-un instrument de propagandă, dezinformare și disculpare a crimelor de război ale Federației Ruse din Ucraina”, se arată într-un comunicat al MAE.

La scurt timp, a venit și o reacție din partea Centrului Rus pentru Cultură și Știință din România. „Dragi prieteni, Vă informăm că, spre marele nostru regret, prin decizia autorităților române, Centrul Rus pentru Știință și Cultură își va suspenda activitatea începând cu luna august 2023.

Totodată, dorim să vă informăm că toate obligațiile actuale ale Centrului Rus pentru Știință și Cultură cu privire la desfășurarea cursurilor de limbi străine, a cercurilor creative, precum și a evenimentelor culturale și științifice programate pentru perioada primăvară-vară vor fi respectate. Ca și până acum, vă așteptăm de luni pana vineri la adresa noastra de pe Bulevardul Lascar Catargiu. Vă vom informa în prealabil despre data exactă a închiderii efective a Centrului Rus pentru Știință și Cultură din București“.

„Moscova nu crede în lacrimi“

Comentariile românilor sunt, de-a dreptul savuroase. „Aduceți și aurul înainte de a pleca“, „Doar rău ați făcut în lumea asta, voi trăiți în alt secol“, „Moscova nu crede în lacrimi“, Învățați-vă dragi ruși să respectați legi și reguli. Vă place să fiți tratați ca în democrație dar comportamentul celor ce vă conduc este la ani lumină distanță de ceea ce se numește democrație“, sunt doar câteva comentarii lăsate de internauți pe pagina de Facebook a Centrului Rus pentru Știință și Cultură din București.

La comentariul „Pagubă-n ciuperci!“, un român, vrând să fie ironic, întreabă: „Ce ciuperci ați consumat?“. Răspunsul vine ca un trăsnet: „Trufe. Doar Trufe aduse din Siberia în 1948 de o femeie deportata acolo vreo 3,7 ani“, amintind despre gulagul siberian unde au fost trimiși la moarte mii de oameni.

„Trebuie să ieșim în stradă“

Alții români se poziționează de partea rușilor și blamează decizia autorităților române, fără să înțeleagă că propaganda rusă nu s-a făcut vizibil, pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Rus sau la evenimentele culturale.

Iată câteva astfel de luări de poziție: „Trist, rușinos și penibil! Sperăm ca activitățile să fie continuate sub egida Ambasadei Rusiei!“, „Asta nu poate să rămână așa. Trebuie să ieșim în stradă“; „Urmăresc cu drag de ceva timp această pagina care ne bucura și înveselea cu informații de interes cultural. Nu am observat postări care să instige la ură, din contră, doar evenimente organizate cu scopul de a detensiona situația actuală“; „Nu vad motivul interzicerii Casei de cultura ruse. Fiul meu invata limba rusa din placere. Nu am asistat la manifestari altele decat cele culturale. Probabil dictatura Ucraina? Ar trebui sa fie fericiti. Asa ii vom intelege pe miile de ucraineni refugiati in Romania care nu invata nici buna ziua dupa un an de stat la noi. Si ii vom ajuta mai bine“; „Romania pașalîc american!!!“