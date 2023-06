CCR: Legea care înăsprește pedepsele pentru tulburarea liniștii publice, constituţională

Judecătorii Curții Constituționale au respins obiecția de neconstituționalitate înaintată de parlamentarii USR și Forța Dreptei privind Legea care înăsprește pedepsele pentru tulburarea liniștii publice. Fostul ministru de Interne a punctat în urma deciziei că astăzi se încheie o perioadă în care neputința era adesea invocată. Legea merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare.

„În ședința din data de 28 iunie 2023, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a priori, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și deputați neafiliați și constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în ansamblul său, și, in special, a dispozițiilor Articolului unic pct.10 [cu referire la modificarea art.371 din Codul penal] din aceeași lege sunt constituționale în raport cu criticile formulate”, a transmis CCR.

După decizia judecătorilor constituționali, fostul ministru de Interne, Lucian Bode, a susținut într-un mesaj pe Facebook, referitor la atacarea la CCR, că >>din păcate, unii au vocația de „demolatori” și de a arunca țara în haos sub diferite forme și pretexte, pornind de la politică și până la a fi indulgenți cu infractorii. Nu poți să te erijezi în lupul moralist al societății românești când ataci proiecte de lege care au ca obiectiv pedepsirea infractorilor și a delicvenților<<.

Totodată, fostul ministru a punctat că „majorarea limitelor speciale ale pedepselor penale și reglementarea unor forme agravate ale infracțiunilor fiind exclusiv de competența legiuitorului”.

„De prea multe ori am văzut cetățeni descumpăniți și scandalizați de pedepsele indulgente pe care le primesc răufăcătorii și cei care se manifestă cu violență la adresa celorlalți. Sunt de partea celor care doresc să își simtă viața, familia și proprietatea mult mai bine protejate. Siguranța străzii este siguranța noastră, a tuturor, este siguranța copiilor, părinților și bunicilor noștri. La momentul depunerii acestei inițiative legislative s-a provocat o adevărată furtună într-un pahar cu apă de către cei din Opoziție cu privire la o posibilă încălcare a unor prevederi din Convenţia europeană a drepturilor omului, respectiv din Constituţia României. Nimic mai fals”, a mai susținut fostul ministru.

Lucian Bode a explicat că „esența modificărilor pe care le-am propus a fost de a descuraja și de a sancționa mai dur faptele cu violență produse în spațiul public ce pot pune în pericol viața și sănătatea cetățenilor”.

„Sunt arhicunoscute faptele unor persoane sau grupări de criminalitate organizată care au folosit de atâtea ori violența în public, stârnind de nenumărate ori indignare și sfidând efectiv legea și regulile de bună conviețuire în comunitate. Nevoia de siguranță a omului este fundamentală, iar statul are nevoie de legi eficiente împotriva răufăcătorilor. Se încheie astăzi o perioadă în care neputința era adesea invocată, autoritățile de aplicare a legii având de acum la îndemână un cadru legal îmbunătățit pentru a ne apăra și pentru a ne proteja mai bine. Sunt alături de cei cu care am făcut echipă în ultimii ani la Ministerul Afacerilor Interne și consider că oamenii în uniformă au nevoie de instrumente eficiente pentru a acționa, dar și de protecție din partea legii. PNL, ca un partid de centru-dreapta, va susține mereu demersurile și proiectele de acest fel, la fel ca mulți români care doresc un stat puternic în lupta cu infracționalitatea de orice fel. Bunăstarea unui popor este dată și de gradul lui de siguranță”, a mai susținut Bode.

Camera Deputaților a adoptat decizional proiectul de lege pe 15 iunie 2023. Inițiativa prevede, printre altele și pedeapsa cu închisoarea pentru participarea la o încăierare sau faptele privind tulburarea ordinii şi liniştii publice, prin ameninţări sau atingeri grave aduse demnităţii persoanei.

Inițiativa legislativă a fost depusă de premierul Nicolae Ciucă și fostul ministru de Interne, Lucian Bode, în timpul exercitării mandatelor.