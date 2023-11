Cauza românilor care doresc să părăsească Gaza, o prioritate pentru autorități, dă asigurări ambasadorul israelian la București

Ambasadorul Israelului la Bucureşti, Reuven Azar, sprijină evacuarea cetățenilor români din Gaza.

Cauza românilor care doresc să părăsească Gaza a fost și este o "prioritate" pentru autorităţile israeliene, a afirmat, marţi, ambasadorul Israelului la Bucureşti, Reuven Azar, într-o declaraţie pentru presa română, scrie Agerpres.

"Sunt mii de persoane cu dublă cetăţenie şi angajaţi ai organizaţiilor internaţionale în Fâşia Gaza. Am colaborat cu autorităţile egiptene şi am pledat pentru deschiderea graniţei cât se poate de curând. Din nefericire, punctul de frontieră din partea Fâşiei Gaza este controlat de Hamas şi în ciuda faptului că la două săptămâni de la începerea războiului egiptenii au deschis graniţa şi câteva sute de persoane puteau ieşi zilnic, acum trei zile Hamas a închis (punctul de frontieră - n.r.) pentru că se pare nu au primit aprobare de la egipteni să îşi scoată proprii oameni din Gaza. Acest lucru a făcut să fie şi mai greu pentru cetăţenii străini să iasă", a arătat diplomatul.

Discuții oficiale între cele două țări

Reuven Azar a a spus că a discutat personal pe această temă cu oficiali de rang înalt atât în Israel, cât şi în România.

"A fost foarte important pentru noi să facem din cauza românilor o prioritate, în contextul relaţiilor bilaterale foarte bune, dar din nefericire nu am putut controla ritmul (desfăşurării evenimentelor - n.r.). Dar facem eforturi, ne coordonăm. Autorităţile israeliene au liste, în colaborare cu egiptenii, am transmis informaţii, am primit informaţii din partea autorităţilor române, la fel a primit şi partea egipteană, aşa că sperăm că toţi cetăţenii străini, inclusiv românii, vor ieşi cât se poate de repede", a completat diplomatul.

Peste 100 de cetățeni români au primit aprobarea să părăsească Gaza

Ministerul român de Externe a afirmat marţi că 103 cetăţeni români şi membri de familie ai acestora au primit aprobarea să părăsească Gaza şi să treacă în Egipt. Potrivit ministrului de Externe, Luminiţa Odobescu, aproximativ 260 de persoane, români şi membri de familie ai lor, au solicitat evacuarea din Fâşia Gaza.