Iohannis, despre ridicarea vizelor pentru SUA: Dacă toți ne străduim, vom reuși

Klaus Iohannis a declarat, în cadrul unei vizite în San Francisco (SUA), că ridicarea vizelor pentru Statele Unite trebuie să fie un efort colectiv, iar în acest moment nu îndeplinim criteriile tehnice.

Întrebat dacă se întrezărește momentul ridicării vizelor pentru românii care vor să meargă în Statele Unite, Klaus Iohannis a îndemnat la un efort român pentru a rezolva această problemă, dat fiind că în continuare rata de respingere a celor vor să meargă peste ocean este mare.

„Toată lumea se implică pentru așa-numitul Visa Waiver, adică să se poată circula fără viză. Deocamdată, România nu îndeplinește criteriile tehnice, însă, ca să le îndeplinească, trebuie să existe o campanie de conștientizare, trebuie să existe o informare mai bună a oamenilor care vor să aplice pentru vize și cred că, în final, dacă toți ne străduim, vom reuși”, a afirmat președintele României, după o întâlnire cu diaspora de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii.

Întâlnire cu românii

„Aici am venit cu un scop precis, să mă întâlnesc cu reprezentanții comunității românești de pe Coasta de Vest. Am avut aseară o întâlnire foarte bună cu peste 300 de participanți de aici, din comunitatea românească și din zona Californiei, dar și din alte zone, care au dorit să vină să schimbăm câteva vorbe, și astăzi am continuat într-un format mai special, am avut o întâlnire cu oameni de afaceri români de succes de aici, din California. O întâlnire foarte bună, am dorit să știu de la ei ce putem să facem ca lucrurile să funcționeze mai bine în zona de business și de cercetare, de viață universitară, în România, ce au realizat ei aici și cum ne pot ajuta”, a precizat șeful statului.

Președintele a susținut că au fost foarte productive întâlnirile de pe Coasta de Vest. „Summa summarum, două întâlniri foarte bune cu comunitatea românească de aici și plec de aici, din San Francisco, nu doar cu impresii foarte bune despre românii care trăiesc aici, ci și cu foarte multe sugestii bune pentru cum putem să facem lucrurile să meargă mai bine la noi acasă, în România”, a completat șeful statului.

Apel la calm după mobilizarea forțelor ruse

Klaus Iohannis a precizat, după anunțul de mobilizare parțială a forțelor ruse, că România nu va intra într-un război iar Rusia caută doar provocări, inclusiv prin aducerea în față a pericolului nuclear.

„Așa cum, cu siguranță, aţi putut să observați noi respingem cu fermitate acest narativ care a fost prezentat și cred că este un lucru de la sine înțeles să încercăm să corectăm noi aceste mesaje. Nu își dorește nimeni războiul, în afară de Rusia, Rusia care a atacat Ucraina. Iar noua evoluție a narativului, care este o amenințare mai mult sau mai puțin directă cu un război nuclear împotriva Europei, este, pur și simplu, inacceptabilă și trebuie combătută cu toată hotărârea. Cum aceste referendumuri care se țin în aceste zile în zone din Ucraina care au fost ocupate de Rusia sunt complet inacceptabile și cred că nu vor fi recunoscute, practic, de nimeni. Însă nu putem să tratăm cu ușurință aceste amenințări”, a afirmat Klaus Iohannis