Bucăți dintr-o dronă rusească au fost găsite în România. Ministrul Apărării este la fața locului

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a recunoscut miercuri că bucăţi dintr-o dronă rusească au fost găsite pe teritoriul României, potrivit Antena3.ro.

UPDATE Bucăţile de dronă găsite pe teritoriul României ar putea sa fie mai vechi şi să nu provină de la atacul aerian rusesc asupra portului ucrainean Izmail, transmit surse guvernamentale, pentru Agerpres. Conform acestora, bucata se află la 100 de metri de apă, într-o zonă cu vegetaţie abundentă.

„Pentru că noi am acoperit o zonă foarte mare, inclusiv zona despre care au fost discuții în spațiu public și confirm că în această zonă s-au găsit bucăți care pot fi de dronă. O să merg la Chilia, am fost aici la Plauru, sunt însoțit și de prefectul județului, am vorbit și cu primarul de aici și apoi o să merg la Galaţi, pentru că și Galaţiu, chiar dacă este la o distanță destul de mare de Reni, cred că este un oraș cu autoritățile pe care trebuie să discutăm din nou pentru a-i asigura de faptul că ne dorim ca România viața să se desfășoare normal, iar contribuția pe care ne-o putem aduce la asta este una pe care ne-o asumăm.Nu s-a pus problema pentru că nu sunt elemente care să genereze pericolul ca astfel de bucăți să reprezinte o amenințare”, a declarat ministrul Apărării miercuri, pentru Antena 3 CNN.

Angel Tîlvăr se află miercuri în zona unde au fost descoperite bucățile de dronă. Declarația ministrului vine după ce toate autoritățile, de la Ministerul Apărării, până la președintele Klaus Iohannis, au negat ferm că vreo dronă trimisă de ruși împotriva porturilor ucrainene de la Dunăre ar fi căzut pe teritoriul României.

Analiștii de la GeoConfirmed, care se ocupă de geolocalizarea imaginilor care au legătură cu războiul din Ucraina, spun că o dronă rusească a căzut luni pe teritoriul țării noastre, confirmând informațiile Ucrainei, în timp ce oficialii au negat, potrivit HotNews.

Purtătorul de cuvânt al ministerului ucrainean de externe a afirmat de acum două zile că drone rusești au căzut și s-au detonat pe teritoriu românesc în timpul atacului din noaptea de 3 spre 4 septembrie, în zona Dunării, transmite Reuters.

De altfel au apărut și filmulețe în ceea ce privește situația din zonă, în condițiile în care zona de sud vest a Ucrainei a fost bombardată în ultimele zile.

În dimineața de miercuri, 6 septembrie 2023, în portul Chilia Nouă din Ucraina, locurile bombardate încă ardeau, noi imagini fiind filmate de localnici.

La Chilia Nouă sunt încărcate barjele cu cereale, aduse de navele care tranzitează Canalul Bâstroe.

Atacurile rusești par sa se fi concentrat asupra porturilor mici din Ucraina.

În noaptea de duminică spre luni, 3/4 septembrie 2023, localnici din Periprava (Tulcea), au fost de asemenea treziți din somn de bombardamentul asupra unui port ucrainean mic, situat la 800 de metri distanță de satul românesc. Imediat după bombardament, ministrul de externe din Ucraina a susținut că două drone rusești ar fi căzut pe teritoriul românesc, informație negată cu desăvârșire de Ministerul Apărării Naționale din România.

„Ministerul Apărării Naționale infirmă în mod categoric informațiile din spațiul public cu privire la o așa-zisă situație apărută în cursul nopții de 3 spre 4 septembrie, în care drone rusești ar fi căzut pe teritoriul național al României. Structurile cu responsabilități ale Ministerului Apărării Naționale au monitorizat în timp real situația generată de atacurile rusești executate cu drone, atât în cursul nopții trecute, cât și sâmbătă spre duminică, asupra infrastructurii din proximitatea porturilor ucrainene de la Dunăre. În niciun moment, mijloacele de atac utilizate de Federația Rusă nu au generat amenințări militare directe la adresa teritoriului național sau a apelor teritoriale ale României“, era poziția autorităților române.