Boloș, despre haosul în distribuirea pachetelor cu alimente de la UE: „Îmi cer scuze, e coada sărăciei și a nevoilor!”

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş a făcut apel sâmbătă la centrele locale să fie atente la distribuirea pachetelor cu alimente de la UE pentru nevoiași. În ultimele zile, cozi uriașe s-au format în mai multe județe.

Boloș a precizat la Realitatea Plus că oamenii nu trebuie să fie puși pe drumuri. Mai ales ales persoanele cu dizabilităţi şi cei care au anumite nevoi. Oficialul a adăugat că aceste alimente nu au probleme de perisabilitate şi sunt în cantităţi suficiente.

"Noi am făcut toate demersurile necesare pentru ca înainte de sărbători să ajungă aceste pachete alimentară, ne-am mobilizat pentru a le distribui în centrele acestea de distribuire care funcţionează la nivel local, la nivelul primăriilor şi e regretabil şi îmi cer scuze în nimele ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, că aceste centre locale de distribuire a pachetelor de alimente nu şi-au organizat mai bine timpul pentru a putea să organizeze mai apoi civilizat distribuirea pachetelor de alimente”, a spus ministrul Marcel Boloş.

Se puteau face planificări pe zi

El a arătat că se puteau planifica pe zi iar oamenii să ştie când le vor primi, pentru a nu se forma cozi. ”Facem apel către aceste centre locale de distribuire să fie foarte atente la modul în care are loc întregul proces pentru că, a pune oamenii pe drumuri şi mai ales persoanele cu dizabilităţi şi cei care au anumite nevoi, sunt oameni bolnavi, să fie foarte atenţi la felul în care fac acest proces de distribuire”, a menţionat el.

De asemenea, Marcel Boloș i-a asigurat pe beneficiari că există suficiente alimente pentru toată lumea și nu e cazul să se aglomereze centrele de distribuire.

”Pentru toată lumea există pachete alimentare. (..) Sunt produse care nu au probleme de perisabilitate, sunt în cantităţi suficiente şi cu un pic de atenţie se pot organiza activităţile astfel încât să nu asistăm la aceste evenimente deloc plăcute pentru oameni şi pentru noi, toţi. E coada sărăciei şi a nevoilor, şi trebuie organizată cu atenţie de autorităţile locale”, a mai spus Boloş.

Oameni în cârje și în cărucioare au așteptat ore în șir

Recent, sute de persoane cu handicap din Galați s-au certat și au format cozi uriașe la centrul unde se acordă pachetele de la UE. Acestea au fost acordate după regula: primul venit, primul servit.

Unii gălățeni au venit în cârje și cărucioare la centrul de distribuție din Piața Rizier, încă de joi, 19 ianuarie, ora 22.00, alții s-au așezat la coadă pe la ora 3.00-4.00 dimineața. Au fost și persoane cu handicap care și-au trimis aparținătorii să le ridice pachetele cu alimente de la Uniunea Europeană.

Întrucât ajutoarele au fost acordate după regula „primul venit, primul servit”, oamenii au vrut să fie siguri că intră în posesia pachetelor.

„E o umilință foarte mare. Am rugat ca cei care sunt în situația aceasta să aibă prioritate, Am venit în baston de la ora 5 dimineața. Aparținătorii pot aștepta”, a reclamat o vârstnică. Un pachet cu alimente are peste 25 kg şi conţine făină albă de grâu, mălai, paşte făinoase, ulei, zahăr, orez, conservă carne de vită, conservă carne de porc, pate de ficat, compot de fructe şi gem de fructe.