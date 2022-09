Alexandru Arșinel a murit: „Actorul de comedie e un om trist. Noi suntem vinovaţi că dăm speranţe deşarte oamenilor“

Alexandru Arșinel a bucurat generații întregi cu spectacolele de revistă, scenetele TV și comediile în care a jucat. A avut, însă, și o latură puțin cunoscută publicului.

Alexandru Arșinel a fost pasionat de muzică și a înregistrat mai multe albume cu piese proprii sau coveruri după hituri internațional. Muzica a fost marea sa iubire și a mărturisit într-un interviu pentru „Adevărul“ că a devenit actor din întâmplare. „Am cântat dintotdeauna. Actor am devenit din întâmplare. Şi am zis când am făcut meseria asta, am zis să mă ţin de ea. Am vrut să-mi confirm mie şi părinţilor mei, care-mi spuneau mereu că n-aveam ce căuta pe scenă, că pot să fiu actor“, mărturisea acesta.

Alexandru Arșinel a studiat IATC (actualul UNATC), la clasa profesoarei Irina Răchițeanu. Pasionat de fotbal, acesta recunoștea că lipsea mult de la cursuri. „Am venit la cursurile de pregătire, la Irina Răchiţeanu. Eram toată ziua la meciuri, oriunde numai la teatru nu eram. Până când am apărut ca figurant, nu ştiu dacă mai văzusem piese de teatru. Mi-a plăcut foarte mult să citesc, aşa că m-a atras teatrul, pentru că mi se părea mai uşor“, dezvăluia el.

Alexandru Arșinel a murit la 83 de ani

„Întotdeauna actorul de comedie este un om trist. N-are supapă, e forţat de meserie să aducă zâmbetul pe buze. Câteodată mă gândesc dacă nu suntem noi vinovaţi că dăm speranţe uneori deşarte oamenilor. Acumulăm foarte multă tristeţe. Te uită publicul atunci când, de fapt, te uiţi tu pe tine. Când nu încerci să mai faci ceva în plus. Actorul nu dispare decât atunci când îl uită publicul. El e cel care hotărăşte soarta actorului“, mai declara actorul.

Alexandru arșinel a murit pe 29 septembrie, la 83 de ani. În ultimul an, actorul s-a confruntat cu probleme grave de sănătate și a fost internat de mai multe ori.

