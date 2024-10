A murit Delia Budeanu, una dintre cele mai cunoscute crainice din istoria Televiziunii Române de dinainte de ’90. A fost un simbol de frumusețe și eleganță în peisajul media românesc.

După decesul soțului său, Radu Budeanu, reputat jurnalist de politică externă, niponolog și iranolog, Delia Budeanu s-a retras zece ani din viața publică.

Delia Budeanu s-a născut pe 28 mai 1949, a absolvit Facultatea de Litere a Universității din București în anul 1969, iar între anii 1970 și 1998 a fost crainic de televiziune la TVR.

De altfel, între anii 2008 și 2012, a realizat emisiuni culturale la Antena 2 („Oamenii timpului nostru“) și la Money Chanel („Întâlnirile Deliei Budeanu“).

În vara acestui an, Delia Budeanu a publicat la Editura Curtea Veche, cea de-a doua carte a sa, „Jurnal. Rațiune și sensibilitate".

Trupul său va fi depus, duminică, ora 16.30, la Mănăstirea Cașin din București, iar înmormântarea va avea loc, luni, la Mănăstirea Ghighiu, potrivit Radio România.

Într-un interviu pentru Adevărul, cea mai frumoasă crainică a TVR, Delia Budeanu a vorbit despre ceea ce a însemnat să fie crainic în perioada comunismului.

„Să fii crainic în perioada aceea, '70-'80, însemna o depersonalizare totală. Lucrurile stăteau aşa: în interior eram nişte pioni, în sistemul interior de funcţionare al celei mai importante maşini de propagandă, care era Televiziunea Română. Prezentatorii nu erau nişte identităţi distincte. Nici numele nu ni se punea pe ecran. Oamenii nu erau importanţi. Oamenii din Televiziune sau din afara ei. Aşa cum funcţiona Televiziunea, aşa funcţiona ţara. În momentul când ieşeam pe poarta instituţiei întâlneam simpatie. Şi deveneam eu. O persoană cu o identitate, cu o biografie”, a mărturisit Delia Budeanu.

„A fost groaznic, nu puteam să respir. Rămâneam în apnee. Am intrat în direct de la început; nu am făcut înregistrări niciodată. Un an jumătate a durat până m-am adaptat”, a mai povestit cunoscuta crainică TV.

Îndrăgita prezentatoare s-a stins din viață pe 19 octombrie 2024.