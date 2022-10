Unu din trei tineri de la sat se teme că nu are bani de facultate

Academia de poliție și cea militară, Medicina, Informatica, Dreptul și Psihologia sunt în topul facultăților la care aspiră mulți dintre tinerii care locuiesc la țară. Lipsa banilor este principala piedică în fața studiilor universitare.

Un nou an universitar începe pe 3 octombrie, însă pentru absolvenții de liceu de la țară sau din alte comunități dezavantajate, facultatea rămâne doar un vis. Cel mai recent sondaj realizat de fundația World Vision România arată că 80% dintre adolescenții de la sate și alte comunități dezavantajate își doresc să ajungă la facultate, însă unu din trei este îngrijorat că familia nu-l va putea susține financiar. Alți 14% se tem că nu vor găsi un loc în cămin, iar costurile unei chirii ar fi mult prea mari pentru bugetele lor.

Reprezentanții WVR au întrebat actuali studenți, absolvenți ai programului „Vreau în clasa a IX-a”, care sunt principalele provocări financiare ale vieții de student. 35% au răspuns că le este greu să facă față cheltuielilor cu cazarea, fie că sunt la cămin, fie că sunt în chirie, iar 14% au afirmat că se descurcă greu cu cheltuielile pe care le implică transportul. Mai mult de unul din zece au spus că întâmpină dificultăți pentru acoperirea cheltuielilor legate de mâncare și îmbrăcăminte și tot atâția fac cu greu față cheltuielilor pentru materiale educaționale – cărți și alte tipuri de suport pentru învățare.

Marta Voicu este una dintre tinerele care au răspuns în cadrul sondajului. „Cât timp am fost studentă a trebuit să mă organizez mai bine cu cheltuielile. Am avut un șoc, pot să spun. M-am trezit că am responsabilități de adult. Bursa mea nu era decât de 600 de lei pe semestru. Eu am avut noroc că am intrat la cămin, dar fratele meu, de exemplu, nu a intrat. Și-atunci normal că ne-a fost mai greu să ne descurcăm cu cheltuielile“, a declarat tânăra care a absolvit recent Facultatea de Limbi Moderne Aplicate.

Jobul, sursa susținerii în facultate

Ca să facă față cheltuielilor, 70% dintre tinerii care țintesc o facultate se bazează pe forțele proprii, mai puțin de jumătate mizând pe sprijinul pe care l-ar putea primi de la universități. Sondajul arată că 70% dintre respondenți plănuiesc să se angajeze în timpul facultății ca să poată face față cheltuielilor, nivelul tot mai ridicat al prețurilor fiind un motiv de îngrijorare pentru 78% dintre adolescenții care aspiră la o facultate în oraș.

Criteriile după care tinerii din mediile dezavantajate își aleg facultatea sunt: pasiunea pentru domeniul ales, profesia pe care o pot avea după absolvire, accesul către burse de studiu și numărul de locuri la buget.

Peste 45% spun că nu ar promova admiterea

Dincolo de aspectul financiar, sondajul pune în evidență o altă problemă a educației de la sate: aproape jumătate dintre elevii din clasele a XI-a și a XII-a – 46% – sunt îngrijorați că nu sunt suficient de bine pregătiți pentru a promova examenele de admitere în învățământul superior. Mai mult decât atât, 28% sunt nesiguri că ar putea trece Bacalaureatul. Peste 20% dintre ei spun că nu înțeleg ce le predau profesorii la clasă și nu au bani de meditații, iar 17,5% nu au timp să învețe pe cont propriu. Noua structură a examenului de maturitate propusă în proiectul de lege a învățământului preuniversitar, care va măsura competențele la mai multe discipline, stârnește temeri pentru 41% dintre tinerii de la țară.

„În comunităţile lor, în special în cele rurale, de foarte puține ori, adolescenții găsesc pe cineva care să creadă că educaţia contează, care să le dea un sfat util pentru viitor sau cu care să se simtă liberi să vorbească despre orice subiect i-ar interesa“, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

Fundația caută voluntari pentru programul „Vreau în clasa a IX-a”.

România, pe ultimul loc la absolvenții de la sate

România este pe ultimul loc în UE la numărul de absolvenți cu studii superioare de la sate – sub 25%, în 2021. Media europeană este de 40%.

Totodată, analizele realizate de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării arată că proporția cea mai mare a tinerilor care ar putea să meargă la facultate se pierde în ultimul an de liceu. Din generația care a început clasa a XII-a în anul școlar 2017-2018, doar 41% erau admiși la facultate în toamna următoare.

Top 10 domenii căutate de tinerii de la sate

Poliție/Jandarmerie/Academia Militară (30,6%)

Medicină sau domenii asociate (19%)

Informatică/Inginerie (16,5%)

Drept (16%)

Psihologie (15,5%)

Științe Socio-Politice (15%)

Asistență Socială (9,2%)

Limbi Străine (8,7%)

Domeniul artelor (6,8)

Geografie (6,8%)