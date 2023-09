Structura anului școlar 2023-2024 și perioada vacanțelor școlare

Peste 2,7 milioane de elevi se întorc în sălile de clasă luni, 11 septembrie. Acest an școlar se va încheia pe 24 iunie 2024 și va cuprinde 36 de săptămâni de cursuri, grupate în 5 module, despărțite de 5 vacanțe.

Structura anului școlar 2023-2024

Modulul I începe de luni, 11 septembrie 2023 și se sfârșește vineri, 27 octombrie 2023. Este urmat de vacanța de toamnă, de o săptămână, între 28 octombrie și 5 noiembrie 2023.

Modulul al II-lea va începe pe 6 noiembrie și se va termina pe 22 decembrie 2023. Vacanța de iarnă este cuprinsă între 23 decembrie 2023 și 7 ianuarie 2024.

Modulul al III-lea debutează pe 8 ianuarie 2024 și se termină, după caz , pe 9 februarie, 16 februarie sau 24 februarie, în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene, după consultările ce au loc la nivelul unităților de învățământ. Elevii vor avea și o vacanță de schi, de o săptămână, în perioada 12 februarie – 3 martie, în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene și al municipiului București.

Modulul IV începe pe 19 februarie, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 26 aprilie 2024. Vacanța de primăvară are loc între 27 aprilie 2024 și 7 mai 2024.

Modulul V începe miercuri, 8 mai 2024 și se termină pe 21 iunie 2024. Vacanța de vară se întinde între 22 iunie 2024 și 8 septembrie 2024.

„Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor avea loc în perioada 11 septembrie 2023 – 26 aprilie 2024, acestea pot fi puse de unitățile de învățământ în oricare din primele patru module, în intervale de 5 zile lucrătoare consecutive. Aceste programe trebuie derulate în module diferite.

Fiecare unitate de învățământ decide când vor avea loc „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, dar va trebui să comunice părinților și elevilor până la 1 octombrie 2023 data aleasă, potrivit ordinului de ministru.

Excepții

Elevii din anii terminali au un program ușor diferit. Clasele a XII-a zi și a XIII-a seral și frecvenșă redusă au un an școlar format din 34 de săptămâni de cursuri și vor termina la data de 7 iunie 2024.

De asemenea, clasele a VIII-a vor merge la școală timp de 35 de săptămâni și vor termina cursurile pe 14 iunie 2024. Anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024 pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția anilor terminali.

Zilele libere legale în anul școlar 2023-2024 sunt următoarele

5 octombrie 2023 - Ziua Educației;

30 noiembrie 2023 - Sfântul Andrei;

1 decembrie 2023 - Ziua Marii Uniri;

25 decembrie 2023 - Prima zi de Crăciun;

26 decembrie 2023 - A doua zi de Crăciun;

1 ianuarie 2024 - Prima zi a noului an;

2 ianuarie 2024 - A doua zi a noului an;

6 Ianuarie 2024: Boboteaza;

7 Ianuarie 2024 - Sfântul Ioan Botezătorul;

24 ianuarie 2024 - Ziua Unirii Principatelor Române;

1 mai 2024 - Ziua Muncii;

3 mai 2024 – Vinerea Mare;

5 mai 2024 - Prima zi a Paștelui ortodox;

6 mai 2024 - Cea de-a doua zi de Paște;

1 iunie - Ziua Copilului;

5 iunie 2024 - Ziua Națională a învățătorului.

Calendarul examenelor naționale

Înscrierea la Evaluarea Naționala 2024 va avea loc între 11 și 14 iunie. Pe 25 iunie are loc proba la Limba și literatura română, iar pe 27 iunie are loc proba la Matematică.

Pe 28 iunie 2024 se afișează rezultatele inițiale, înainte de contestații. Pe 3 iulie, între orele 16.00-19.00 și pe 4 iulie, între orele 8.00-12.00 se depun contestațiile. Între 4 și 9 iulie se soluționează contestațiile. Pe 9 iulie se afișează rezultatele finale la Evaluarea Națională.

În ceea ce privește examenul de Bacalaureat, între 17 și 19 iunie 2024 va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală la Limba română. În perioada 19-20 iunie are loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală la limba maternă. În perioada 19-21 iunie are loc evaluarea competențelor digitale, iar între 25 și 27 iunie are loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Proba la Limba și literatura română are loc pe 1 iulie, iar pe 2 iulie are loc proba obligatorie a profilului (probă scrisă). Pe 3 iulie are loc proba la alegere a profilului (probă scrisă). Pe 4 iulie are loc proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Pe 8 iulie se vor afișa rezultatele examenului de Bacalaureat, iar apoi se pot depune contestații. Acestea vor fi rezolvate între 9 și 11 iulie 2024 și se vor afișa rezultatele finale pe 12 iulie.