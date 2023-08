Peste 600 de locuri sunt libere în București pentru a doua etapă a repartizării la liceu

638 de locuri sunt libere în București pentru absolvenții clasei a VIII-a care vor fi repartizați computerizat la liceu în a doua etapă. Cele mai multe locuri libere sunt la Liceul Teologic Penticostal „Emanuel” (37), iar la polul opus se află cel mai bun liceu din țară, respectiv Colegiul Național „Sfântul Sava”, unde mai este liber un singur loc.

Colegiul Național „Sfântul Sava” este primul în topul după media de admitere la prima etapă, iar acum mai are un singur loc liber, la profilul Uman, Filologie, unde media a fost 9.67. Un loc disponibil mai este și la Colegiul Național „Mihai Viteazu”, aflat în top în Capitală, la profilul Real, Științe ale Naturii, unde ultima medie a fost 9.60.

Colegiul Național „I.L.Caragiale”, aflat și el în top după media de admitere, are patru locuri disponibile pentru candidații celei de-a doua etape la profilul Umanist: 2 locuri la Filologie Bilingv engleză, unde ultima medie e 9.35, un loc este disponibil la Filologie și altul la Filologie, Bilingv germană.

Unde mai sunt locuri libere

Cele mai multe locuri libere sunt la Liceul Teologic Penticostal „Emanuel”, respectiv 37 și la Colegiul tehnic „Edmond Nicolau”, respectiv 16 locuri. La liceele unde s-a intrat cu medie mare, locurile libere sunt puține, astfel printre acestea se numără: Colegiul Național „Matei Basarab” - 1 loc la profilul Real, Științele Naturii, unde ultima medie este 9,47; Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” mai are disponibile 3 locuri la profilul Real, Mate-info, unde ultima medie a fost 9,37 și la profiul Umanist, două locuri la Filologie (9,20 ultima medie) și două locuri la Științe Sociale (9,25 ultima medie); Colegiul Naţional „Ion Neculce” are 1 loc disponibil la profilul Umanist, Filologie, cu ultima medie 9.12 și Liceul Teoretic „Jean Monnet” are 1 loc disponibil, la profilul Umanist, Ştiinţe Sociale, cu ultima medie 9,07.

Cine se poate înscrie

În urma primei etape a repartizării computerizate au rămas fără un loc la liceu 1618 elevi, dintre care 440 se află în București.

Înscrierile pentru a doua etapă se vor face în perioada 7-9 august, iar repartizarea candidaților, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, are loc între 10 și 11 august 2023.

Potrivit Ministerului Educației se pot înscrie:

- elevii care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunțat, în scris, la locul ocupat;

- elevii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat;

- candidații care sunt absolvenți ai clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024 şi care au participat la procesul de admitere, având medie de admitere, în anii precedenți, dar nu au fost înmatriculați într-o unitate de învăţământ;

- candidații care sunt absolvenți ai clasei a VIII-a, dar nu au susținut evaluarea națională şi nu li se poate calcula media de admitere

- candidații care sunt absolvenți ai învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate și, din această cauză, nu au participat la Evaluarea Națională de la sfârşitul clasei a VIII-a.