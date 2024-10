O universitate din București introduce reguli stricte pentru studenții cazați în cămine. Ce prevede noul contract de închiriere

O Universitate din București a introdus măsuri stricte în contractul de închiriere a camerelor de cămin pentru studenți. Decizia vine în contextul incendiului din 22 septembrie, din Regie.

„Sunt măsuri menite să prevină incendiile în camerele de cămin, măsuri care au existat și până acum, studențiile le cunosc, însă nu erau și trecute pe hârtie. Le-am trecut acum, să le citească, să nu spună că nu le-au citit și nu au avut de unde să știe”, a explicat pentru Adevărul Mihai Corocăescu, directorul general administrativ al Universității Politehnica București. „Pe de altă parte, vom avea și noi o dovadă că studenții au fost înștiințați”, a mai precizat acesta. Decizia vine în contextul incendiului produs la data de 22 septembrie într-o cameră de cămin din Regie.

În contractul de închiriere se specifică, printre altele, faptul că studenții nu au voie să folosească aparate mai puternice de 1 kW și nici prelungitoare care să alimenteze consumatori mari de energie. „În momentul în care o instalație electrică este suprasolicitată, se poate întâmpla o nenorocire, Doamne ferește. Studenții nu au voie să folosească echipamente vechi, neomologate, care nu sunt conform consumurilor date de proiectant. Să vă spun că sunt copii care și-au făcut instalație electrică paralelă cu cea există în cameră, în cămin? Să vă spun că dacă se arde o siguranță la panoul electric sunt mulți care nu o înlocuiesc, în schimb leagă firul acesteia la siguranța cea bună? Să vă spun că am descoperit studenți care își confecționaseră dintr-o talpă de fier de călcat plită pe care își pregăteau ceaiul? Sunt studenți care fac tot felul de improvizații în ideea în care lor nu li se poate întâmpla nimic”, explică administratorul.

Instalația electrică din cămine nu suportă mari consumatori de energie

Căminele studențești din Regie sunt clădiri ridicate în anii 70-80, iar instalația electrică nu mai face față noilor consumatori de energie. Și,de multe ori,cedează. Iar de aici până la izbucnirea unui incendiu nu mai este decât un pas. „Ca să se rezolve această situație, ar trebui regândit întreg proiectul instalației electrice, cap-coadă. Practic, ar trebui refăcută toată, de la zero. Dar este foarte greu să obții un aviz ATR de la Enel. Ca să vă faceți o idee: dacă un cămin nou construit are acum 650 kW putere instalată, un cămin vechi are 80”, mai spune administratorul. „Chiar dacă noi înlocuim componente vechi cu componenete noi, puterea instalată prin avizul tehnic de racordare dat de ENEL rămâne aceeași”.

Mihai Corocăescu a precizat că în toate căminele studențești care aparțin Universității Politehnica vor fi schimbate panourile electrice, dar și circuitele. „Sunt unele lucruri care pot fi făcute cu studenții în camere, altele vor fi făcute pe perioada vacanțelor. Iar la vară vom lucra și la alte componente ale instalației. Avem, să zicem, o priză, un conductor care este legat la un tablou electric aflat în cameră, acesta este legat la tabloul electric de pe etaj sau clădire. Acela, la rândul lui, este legat la postul de transformare arondat de către distribuitor. Tot ce ține de noi, noi vom reface, înlocui, repara. Dar puterea instalată rămâne aceeași”.

Sunt studenți, ne-a mai spus administratorul, care își gătesc mâncarea folosid reșouri artizanale, aparatură electrocasnică veche și uzată. „Își cumpără prelungitoarele din piață, că sunt mai ieftine, dar nu realizează că aceste produse pot deveni periculoase. Își prepară alimentele folosind tot soiul de dispozitive improvizate și îndoielnice. Își gătesc în camere sau chiar pe holul căminelor folosind reșouri sau plite. Bagă în priză diverse aparaturi transmite din generație în generație. Să vă uitați pe grupurile de anunțuri. Dar noi le oferim cantine unde să mănânce. Au cantină în campus, au cantine grupate pe facultăți. Avem cantină și în Rectorat, și în Leu”.

Administrator: „Incendiul din Regie, produs de un frigider mai vechi decât mine”

Duminică, 22 septembrie, într-o cameră de cămin situată la etajul trei al corpului P22, din campusul Regie al Politehnicii București, a avut loc un incendiu. Studenții susțin că de vină ar fi rețeaua electrică învechită, care nu susține aparatura din zilele de azi. Tinerii au acuzat universitatea de neglijență în întreținerea rețelei electrice din cămine, acuzând că instalațiile defectuoase ar fi cauza incendiilor. Politehnica București a transmis atunci că un aparat electrocasnic vechi, adus în cameră de studenți, ar fi fost de vină. „Incendiul de duminică a pornit de la un frigider adus de către studenta care locuiește în acea cameră de cămin. Nu priza a fost de vină. Nu partea electrică, ci acel aparat vechi care s-a supraîncălzit. Nu o spun eu, au spus asta experții care au venit să cerceteze, să ancheteze incidentul. Uitați-vă pe grupurile de studenți să vedeți cum se vând frigiderele. Păi cred că sunt unele chiar mai în vârstă decât mine”. Administratorul ne-a explicat că focul ar fi pornit de la compresorul frigiderului, nu de la priză. „Ștecherul este întreg, tot ce a fost prin priză este nears. Netopit. Deci nu de la priză a pornit focul”.

Prevederi noi în contractul de închiriere a camerelor de cămin

este interzisă deţinerea oricărui tip de aparat pentru încălzire/răcire suplimentară față de cele existente din construcția căminului;

este interzisă utilizarea prelungitoarelor electrice sau a oricărui tip de dispozitiv care are ca scop creșterea numărului de prize disponibile în camera de cămin;

este interzisă cuplarea consumatorilor la sursa de curent cu fire direct introduse în priză (fără ştecher) sau direct în tabloul electric;

se interzice depozitarea de materiale, scule sau alte obiecte în tablourile electrice sau pe cablurile de alimentare, pentru a se evita deteriorarea acestora;

se interzice ca suma totală a puterilor echipamentelor electrice utilizate în cadrul unei camere de cămin să depășească puterea maximă instalată stabilită la 1,00 kW pe cameră în vederea asigurării siguranței și funcționării corespunzătoare a instalațiilor electrice din căminele universitare. Această limită este impusă pentru a preveni supraîncărcarea circuitelor electrice, care ar putea conduce la avarii, defectarea echipamentelor sau, în cazuri extreme, la incendii sau alte incidente grave;

să se asigure că aparatele utilizate respectă acest plafon de putere și că instalațiile electrice sunt folosite în mod corespunzător.

este interzisă orice acțiune sau modificare asupra instalației electrice a clădirii. Această interdicție include, dar nu se limitează la demontarea sau modificarea prizelor, întrerupătoarelor, cablurilor sau altor componente electrice, instalarea de noi circuite, intervenția asupra tablourilor de siguranțe sau a altor echipamente electrice care fac parte din infrastructura clădirii;

orice intervenție neautorizată asupra instalațiilor electrice constituie o încălcare a regulamentelor de siguranță și poate duce la sancțiuni severe mergând până la evacuarea din cămin și atragerea răspunderii penale sau contravenționale pentru faptele săvârșite;

în cazul unor probleme legate de instalația electrică (prize defecte, întrerupătoare care nu funcționează corect, fluctuații de tensiune), chiriașii sunt obligați să anunțe administrația căminului sau personalul responsabil de la serviciul tehnic.

studenții nu au voie să gătească în camerele sau holurile căminelor și sunt obligați să păstreze curățenia în oficiile destinate gătitului și spălatului.

În cazul nerespectării acestor reguli, răspunderea revine în totalitate chiriașului, universitatea fiind exonerată de răspundere pentru eventualele daune materiale, vătămări corporale, defecțiuni tehnice sau accidente produse din cauza utilizării necorespunzătoare a echipamentelor electrice sau a depășirii limitei de consum stabilite, mai scrie în contract.