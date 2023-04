„Ne vedem la știrile de la ora 5”. Cum a fost comis unul dintre cele mai grave atacuri dintr-o școală românească

Cazul profesoarei de la Colegiul „Ion Creangă” din București, înjunghiată de un elev de clasa a X-a, a reamintit de unul similar petrecut în 2019 la Liceul „Spiru Haret”, din Ploiești, unde o profesoară a fost înjunghiată în abdomen de Alexandru Nițescu, un fost elev, devenit între timp student.

În acel caz, Curtea de Apel Ploiești a pronunțat sentința finală în iunie 2022, menținând sentința primei instanțe, prin care tânărul care și-a înjunghiat fosta profesoară a fost condamnat la 11 ani și două luni de închisoare.

„Ne vedem la știrile de la ora 5”

Incidentul a avut loc în data de 29 ianuarie 2019. După ce a consumat alcool, tânărul s-a înarmat cu mai multe obiecte (două cuţite, un topor, o teslă cu coadă, un patent, o foarfecă de unghii, un pet cu capacitate de 2 litri în care se aflau mai multe cuie, o cutie de plastic în care se aflau 62 de ace de maşină de cusut), și a intrat în incinta Liceului „Spiru Haret”, iar în prezența mai multor persoane (elevi și profesori) a înjunghiat-o cu unul dintre cuţitele pe care le avea asupra sa pe profesoara Andreea Alexe, femeia având nevoie de 30-40 de zile de îngrijiri medicale.

Unul dintre colegii de facultate ai tânărului, martor în dosar, avea să declare la proces că în dimineața atacului Nițescu a trimis pe grupul colegilor să un mesaj cu textul: „Ne vedem la știrile de la ora 5”.

Bănuind că tânărul vrea să își viața, colegii i-au anunțat tatăl.

„Acesta (n.red. atacatorul) era un pic mai retras, iar în ultima lună nu venise deloc la facultate. Personal, am încercat să iau legătura cu acesta, însă şi-a închis telefonul şi mai mulţi colegi am încercat să luăm legătura cu părinţii lui. Una dintre colege a intrat în posesia numărului tatălui, l-am sunat şi i-am sugerat să meargă să-l caute. Ulterior am aflat din presă ce s-a întâmplat”, a declarat martorul.

Îndrăgostit de profesoara atacată

Singura declarație dată de Nițescu după comiterea faptei a fost în fața judecătorului de drepturi și libertăți. Tânărul, care a fost supus și unei expertize psihiatrice în urma căreia s-a dovedit că la data comiterii faptei acesta avea discernământul mult diminuat, a declarat că dezvoltase de-a lungul timpului „un sentiment de ataşament emoţional, chiar dragoste” față de profesoara-victimă si întrucât aceasta nu dorea sa dea curs demersurilor sale de a o contacta prin intermediul reţelelor de socializare, a hotărât să o ucidă.

„Persoanele mature puteau opri ce s-a întâmplat”

„Doamna profesoară a primit bilele de dragoste de la fiul meu de câţiva ani şi noi nu am fost anunţaţi, nu s-a luat nicio măsură, doamna profesoară a preferat să tacă. Nu ne-a anunţat nici pe noi, nici conducerea scolii, nici poliţia sau alte persoane care ar fi putut să ia masuri din timp. Conform codului de etică ea avea obligaţia să facă acest lucru. Dacă noi ştiam această situaţie, ca părinţi, am fi luat măsuri să nu se ajungă aici”, a declarat tatăl tânărului la proces.

Tatăl tânărului a mai spus că la 3-4 zile de la incident, găsind hârtii acasă care reprezentau „nişte ciorne ale biletelor de dragoste către doamna profesoară”, a mers la școală și a întrebat-o pe dirigintă și pe alți profesori dacă băiatul o ura sau o iubea pe profesoară.

„Aceştia au râs şi mi-au comunicat diferenţa de vârstă dintre ei, iar când le-am arătat biletele de dragoste doamna dirigintă a negat, spunând că nu ştia nimic. Doamna dirigintă ştia de acele bilete, deoarece doamna profesoară a spus că s-a sfătuit cu aceasta cu privire la ele. Spun încă o dată că a greşit, nu aprob ceea ce a făcut, dar doresc să plătească pentru ceea ce a făcut. La vârsta respectivă copilul era minor, iar persoanele mature din jurul lui puteau opri ceea ce s-a întâmplat”, a mai declarat tatăl tânărului, la proces.

Liceul, obligat să îi achite profesoarei daune morale

După atac, Comisia de Disciplină din cadrul liceului i-a găsit profesoarei Andreea Alexe o parte din vină pentru producerea accidentului, prin faptul că era profesor de serviciu, iar, potrivit reglementărilor interne, ar fi trebuit să se afle „lângă portar” pentru a supraveghea intrarea elevilor la cursuri, şi nu în cancelarie.

Profesoara a dat în judecată liceul și a obținut daune morale de 60.000 de lei. Judecătorii au anulat inclusiv prevederea din regulamentul de ordine interioară, apreciind că expresia ,,alături de portar” este ambiguă şi „lasă să planeze îndoială cu privire la desfăşurarea activităţii de supraveghere a elevului la intrarea în scoală”.