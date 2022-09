Ministrul Educației: „Școala nu se face pentru note. Să eliminăm presiunea inutilă generată de ele”

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a transmis în prima zi a noului an școlar că vrea să elimine „goana după note”, afirmând că mulți părinți nu înțeleg că „Școala nu se face pentru notă”.

„Fiecare profesor ştie să-şi evalueze cel mai bine elevii, ritmic, pe parcursul întregului an şcolar în aşa fel încât să fie eliminată acea presiune a notei, fără să eliminăm media generală la finalul fiecărui an de studiu.

Să eliminăm acea presiune inutilă generată de goana după note, goana după note a elevilor, goana după note, din păcate, a multor părinţi care nu înţeleg că şcoala nu se face pentru notă, şcoala se face pentru ca ai lor copii să deprindă acele competenţe care îi vor ajuta să se dezvolte în viaţă conform propriilor aspiraţii de dezvoltare atât personală şi cât şi profesională pentru fiecare dintre acei copii care vor alege un domeniu”, a afirmat ministrul Educaţiei luni, în prima zi a anului şcolar 2022-2023.

Ministrul a precizat că asigurarea unui curriculum care să fie la dispoziţia şcolilor trebuie să asigure elevilor „şansa de a atinge potenţialul maxim”.

Un alt subiect abordat de Cîmpeanu în prima zi de școală a fost legat de uniforme. Acesta a spus că nu a vorbit niciodată de introducerea obligatorie a acestora pentru elevi.

„Nu am vorbit niciodată despre reintroducerea uniformelor obligatorii. Am spus întotdeauna că este bine - atât cât am văzut în sisteme de educaţie avansate, Statele Unite, Marea Britanie, Franţa – să avem elevi mândri de şcoala lor, să poarte un însemn, fie că este un pin, aşa cum purtăm tricolorul putem purta însemnul şcolii, fie că este o cravată, fie că este o eşarfă, pentru fete, îmi doresc să fie mândri de şcoala lor şi acest lucru să se vadă şi prin însemne. Însemne de apreciere la adresa şcolii nu înseamnă uniformă obligatorie”, a afirmat ministrul Educaţiei luni, răspunzând unei întrebări a jurnaliştilor, scrie News.ro

Sorin Cîmpeanu a fost întrebat de jurnaliști dacă vor fi schimbate prevederile legate de Examenele Naționale în acest an.

Ministrul a afirmat că „Nu schimbăm regulile jocului în timpul jocului.” și că este necesar ca până la finalul anului calanderistic să fie „finalizate noile planuri-cadru în învăţământul liceal, în aşa fel încât elevii care vor intra în clasa a noua din septembrie 2023 să poată susţine examenul de bacalaureat într-o nouă formă, adaptată schimbărilor.”.

„Cei care încep şcoala astăzi vor susţine examenul de bacalaureat aşa cum a fost anunţat. Singura schimbare este aceea decisă împreună cu partenerii de dialog social, a păstrării programei în forma cunoscută înainte de pandemie pentru ambele examene naţionale: evaluare naţională şi bacalaureat. Deci toţi elevii care încep astăzi şcoala vor susţine bacalaureatul în forma cunoscută.

Vor putea susţine un examen de bacalaureat diferit doar elevii care vor începe şcoala anul viitor, în septembrie 2023, după planuri-cadru noi, după un curriculum nou, după ce vor fi parcurs patru ani de liceu într-un alt fel vor susţine şi un examen de bacalaureat într-un alt fel. Nu schimbăm regulile jocului în timpul jocului. Planurile-cadru vor trebui să fie finalizate în acest an calendaristic, pentru că în spatele fiecărei discipline din panul-cadru, în funcţie de numărul de ore alocat fiecărei discipline va trebui să avem un curriculum adecvat şi adaptat, centrat pe adevărate competenţe”, a afirmat Sorin Cîmpeanu luni.

Ministrul mai spune că după elaborarea viitorului curriculum va fi nevoie de noi manuale, disponibile şi în format digital.

Anul școlar 2022 - 2023 este structurat în felul următor:

Modulul 1 – cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022; vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

Modulul 2 – cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022; vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

Modulul 3 – cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz; vacanță: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 6 – 26 februarie 2023;

Modulul 4 – cursuri: de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023; vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;

Modulul 5 – cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023; vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

Tezele nu vor mai fi obligatorii

Începând din acest an școlar, tezele nu vor mai fi obligatorii, dar pot fi încă susținute de profesorii care decid asta.

În cazul notelor de la materii, profesorii vor decide câte vor acorda elevului în funcție de numărul de ore prevăzut în planul cadru, pe regula minimum N+3 note, unde N este numărul de ore alocat pe săptămâna disciplinei în planul-cadru. Astfel, va fi încheiată o singură medie anuală.

Media generală anuală este calculată conform articolului 109, alineatul 4 din Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) 2022.

„Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele și de la purtare”, se arată în actul normativ, scrie Edupedu.ro