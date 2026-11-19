Sorin Ionescu, ministrul delegat pentru Învățământul Preuniversitar, a anunțat joi, 19 noiembrie, că pregătește mai multe programe ce ar urma să reducă violențele care au loc în unitățile școlare.

Foto: Facebook/Sorin Gabriel Ionescu

„Avem niște copii care petrec mult mai mult timp în mediul online, într-un mediu necontrolat de adulți, într-un mediu în care, dincolo de formele de divertisment, dincolo de jocurile, joculețele sau formele lor de socializare, se ascund și indivizi care îndeamnă să se ducă către radicalizare, îndeamnă să se ducă către extremism, îndeamnă să se ducă înspre o lume neagră spre care nici unul dintre noi, ca părinți, nu ne-am dorit să ne vedem copiii. Trebuie să fim foarte atenți”, a declarat ministrul delegat al Educației într-un interviu pentru PS News.

Un program realizat în parteneriat cu Ministerul Justiției va aduce avocați și reprezentanți ai comunității juridice în școli, unde le vor explica elevilor ce presupune răspunderea legală și care sunt consecințele încălcării legii.

„Copiii noștri nu știu că faptele pe care ei le fac au și consecințe legale sau juridice. Ei văd de multe ori chiar și un act de violență, ca o formă de joacă, ca o formă în care își reglează micii lor probleme.

De aceea, școala singură nu poate răspunde acestor provocări, dar școala ajutată de un avocat, ajutată de un medic, ajutată de un polițist care să fie prezenții în spațiu școlar și să le prezinte copiilor lumea dintr-o perspectivă profesională”, a anunțat Sorin Ionescu.

Sorin Ionescu susține că medicii din școli sau din apropierea acestora ar trebui să fie mai implicați în predarea Educației pentru sănătate, punând accent nu doar pe intervenția în situații de criză, ci și pe prevenție.

De aceea, protocoalele de colaborare cu Ministerul Sănătății sunt extrem de importante, pentru că educația pentru sănătate reprezintă o provocare în școală”, a mai declarat ministrul.

Familia, considerată principalul responsabil pentru prevenirea violenței în școli

Peste jumătate dintre români (51,9%) consideră că părinții și familiile elevilor poartă principala responsabilitate pentru prevenirea violenței în școli, potrivit ediției a XV-a a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research.

Ministerul Educației este indicat drept principalul responsabil de 16,6% dintre respondenți, iar profesorii și conducerea școlilor, de 14,2%.

Alți 7,9% atribuie acest rol poliției, iar 6,9% elevilor înșiși. Ponderea celor care nu știu sau nu răspund este de 2,6%.

Ce soluții preferă românii pentru reducerea violenței

Întrebați care ar fi cea mai bună soluție pentru reducerea violenței în școli, 37,3% dintre participanți aleg implicarea mai activă a părinților în educația și supravegherea copiilor. Aceasta este opțiunea menționată cel mai frecvent.

Aplicarea unor sancțiuni mai severe pentru elevii care comit acte de violență este preferată de 21,5% dintre respondenți. Introducerea unor controale de securitate mai stricte la intrarea în școli este aleasă de 19%.

Pentru organizarea unor programe de prevenire a violenței și de educație pentru comportament optează 12,8%, în timp ce 7,2% susțin creșterea numărului de psihologi și consilieri școlari. Proporția celor care nu știu sau nu răspund este de 2,2%.