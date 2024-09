Încă o piedică în calea uitării. Așa, ca de 1 septembrie 2024. Cosmica gaură neagră a planurilor-cadru mioritice

Ultima referire relevantă oficială la chestiunea stadiului elaborării noilor planuri-cadru e, pentru mine, din 3 iulie a.c. (1), când echipa edupedu.ro a marcat o nouă, exasperantă, amânare a poveștii, în două paragrafe lămuritoare

"Planurile-cadru pentru liceu, care ar fi trebuit să fie lansate în consultare publică în luna ianuarie, vor fi puse în dezbatere publică abia în septembrie, când începe anul școlar 2024-2025, adică peste încă două luni [editare ulterioară], estimează ministra Ligia Deca. Este a treia amânare în acest an electoral.

Amânarea vine pentru luna septembrie, luna pentru care liderii coaliției de guvernare discută data alegerilor parlamentare. Potrivit surselor Edupedu.ro, Ligia Deca ar urma să candideze la alegerile parlamentare. Prelungirea datei pentru lansarea în consultare publică a planurilor-cadru înseamnă că planurile-cadru ar putea să fie reluate de un nou ministru, într-un nou Guvern constituit după alegerile parlamentare.”

Al doilea paragraf spune tot despre miza acestei rușinoase și penibile amânări, dând în fapt motivul prorogării: fie planurile-cadru pe spinarea următorului minstru al Educației, nu pe spinarea mea, LD.

Asta din punctul de vedere oficial, instituțional, al establishment-ului: vom mai vedea când va fi, vedem și cu alegerile cum se așează, dă-le-n mă-sa de planuri cadru, who the f...k cares!...

Neoficial, în cheie de ne-establishment, echipa neobositului Don Quijote – îl numesc aici pe Răzvan Oărșanu și eroicii săi luptători din cadrul Asociației Ține de Noi (2) cu uriașele morile de vânt gripate mereu de idioți și impostori de sistem, pe care îi doare undeva de școală pe bune și alte prostii de genul – ține curajos și perseverent tema pe radar, într-o dezbatere de vară toridă, datată 22 august. Iat-o, aici (3).

Estimp, la Chișinău, echipa tandemului Dan Perciun (ministru)-Valentina Olaru (secretar de stat) lansează procesul unei noi transformări curriculare, după cea din 2018, pe baze de secol XXI. Aici (4), conferința de presă din 17 mai 2024, cu detaliile necesare. Noile planuri-cadru depeste Prut vor intra în funcțiune în anul școlar 2027-2028. Începem de-acum, pentru a nu ne trezi că alergăm în urma ultimului vagon, spune, hâtru, Valentin Olaru. Adică nu ca la idioți și impostori ca ai noștri, ci ca la oamenii normali, cu mintea la cap, cărora le pasă de școala pe bune.

În 2022, notificând formal a n-a amânare a lansării planurilor-cadru din al doilea mandat KWI, în contextul infermalei tăceri de plumb pe subiect, scriam așa (5):

“Dacă şi în 2023 se va dovedi că planurile-cadru vor fi izvorât din aceeaşi abordare sistemică de tip tabel-unic-comunistoid care a otrăvit sistematic filosofia curriculară post-1989, arătând ele (planurile-cadru), deci, cam la fel, în spirit şi literă, cu cele aflate acum în vigoare, înseamnă că Sistemul va fi cumpărat cinic şi mincinos trei ani frustranţi degeaba, incapabil să-şi depăşească propria condiţie şi să acţioneze curajos în paradigma Şcolii de secol XXI, necesară vital României secolului XXI. Am marca astfel un trist rateu impardonabil, pe care avem a acţiona cu toată forţa, deschiderea şi inspiraţia de care suntem în stare pentru a-l împiedica.”

Acesta (6) este raportul meu de stare despre planurile-cadru, la momentul 2021.

Nuanțe pe 2021, aici (7), și aici (8).

Și aceasta (9), saga curriculară 2004-2020.

Voi ce înțelegeți din toată nebunia asta curriculară, de noaptea minții? Că oamenii ăștia care țin Educația de hățuri sunt cu toate țiglele pe casă, ori că sunt duși cu capul #bigtime, într-un film halucinant în care somnul rațiunii pe numele său lipsa grosolană a bunului-simț față de Școală a născut-crescut, an de an de an, monștrii care au sugrumat și sugrumă fără milă cel mai critic proces de sistem școlar, cheia de boltă a oricărei construcții educaționale strategice, anume arhitectura curriculară a Școlii ca sistem, arhitectură operaționalizată în planuri-cadru vizionare moderne, de secol XXI?

Eu cred că oamenii care țin acum Educația de hățuri au mari probleme de competență și, mai ales, de caracter și că poartă integral responsabilitatea blocajului curricular în care ne aflăm de ani buni. Și mai cred că ieșirea din această mediocritate consacrată trist prin actuala legislație preuniversitară – rod al unui proces politic el însuși hiper-mediocru, vai mama lui – este singura soluție onestă pentru abordarea curajoasă, vizionară și eficientă a chestiunii planurilor-cadru, așa cum România are nevoie ca de aer, acum și în viitor.

Timpul va proba.

