Elevii vor primi burse mai mari. Care sunt criteriile de acordare

Elevii vor primi din septembrie 2023 burse mai mari, sumele fiind între 300 și 3.000 de lei lunar. Cei mai mulți bani vor lua cei care obțin primul loc la fazele internaționale ale concursurilor și olimpiadelor internaționale, potrivit Legii învățământului.

Bursa de merit va fi 450 de lei (în prezent este 200 de lei - n.r.), iar cea socială ajunge la 300 de lei (200 de lei în prezent - n.r.). De asemenea, se introduce bursa tehnologică în valoare de 300 de lei pentru elevii care sunt înscriși la un liceu cu acest profil și bursă pentru mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ beneficiază, în valoare de 700 de lei.

Miruna Croitoru, președinta Consiliului Național al Elevilor (CNE), susține că introducerea unor burse pentru mamele minore, dar și pentru elevii de la un liceu tehnologic va schimba situația învățământului actual. „Elevii vor fi mai motivați să aleagă acest profil, iar mamele minore care se confruntă cu mai multe probleme vor avea o șansă reală să finalizeze cursurile alături de colegii lor”, susține eleva.

De asemenea, în noua Lege a învățământului dispar bursele de performanță (care valorează 500 de lei pe lună) și de studiu (150 de lei pe lună). Bursa de performanță era destinată elevilor olimpici, iar cea de studiu elevilor cu media generală a anului școlar anterior între 7,50-9,50. În schimb, în lege apar burse de excelență pentru elevii olimpici. „Sumele au crescut considerabil față de cele acordate pană acum. Ne bucurăm să vedem că se acordă finanțare din ce în ce mai bună pentru elevii din România. Bursele sociale vor putea fi acum un ajutor real pentru elevii din grupuri vulnerabile”, mai spune Miruna Croitoru. În același timp, eleva laudă decizia de a acorda bursele de excelență olimpică pe tot parcursul anului, nu doar pentru zilele efective de școală.

Cine poate primi burse și care sunt criteriile de acordare

Potrivit Legii învățământului, beneficiază de burse elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu.

În cazul burselor de merit, acestea sunt obținute de elevii care au obținut premiul I la concursurile școlare naționale recunoscute de Ministerul Educației, dacă acestea nu au fost finanțate de Ministerul Educației, câștigătorii medaliilor de aur la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice, precum și alte categorii de elevi cu performanțe educaționale, artistice sau sportive în conformitate cu prevederile metodologiei-cadru. Această bursă „reprezintă o formă de stimulare a performanței elevilor și se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor și condițiilor stabilite prin metodologia-cadru”, arată Legea educației.

Bursa socială are scopul de a sprijini elevii din medii dezavantajate socio-economic sau din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, prevăzute în metodologia-cadru, în vederea scăderii absenteismului și prevenirea abandonului școlar.

Bursa tehnologică nu a mai existat până acum în lege și reprezintă o formă de stimulare a elevilor care urmează învățământul tehnologic. Bursele sociale și/sau bursele tehnologice se pot cumula cu orice tip de bursă.

Burse de excelență olimpică I și II sunt alocate în funcție de distincțiile primite de către elevi.

Legea învățământului arată că: „a) bursa de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II, III și mențiune, la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Bursele de excelență olimpică I se acordă lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar”.

Suma pe care o primesc elevii este: pentru locul I, suma reprezintă echivalentul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia, respectiv 3.000 de lei; pentru locul al II-lea, suma lunară reprezintă echivalentul a 75% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia, respectiv 2.250 de lei; pentru locul al III-lea, suma reprezintă echivalentul a 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia, respectiv 1.500 de lei și pentru mențiune, elevul primește echivalentul a 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia, mai exact 750 de lei.

De asemenea, legea arată că „b) bursa de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II și III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației. Bursele de excelență olimpică II se acordă lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar”. Aceasta are o valoare de 700 de lei/lună și poate fi actualizată, anual, prin hotărâre a Guvernului.