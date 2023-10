Cristian Preda va candida la funcția de rector al Universității București. Ce își propune

Decanul Facultății de Științe Politice a Universității din București (UB) și-a anunțat pe Facebook candidatura pentru funcția de rector, cu ocazia începutului anului universitar. Acesta își propune să readucă UB în primele de 500 de universități din lume.

”Începe un nou an universitar. Va fi unul special pentru mine, întrucât m-am hotărât să candidez pentru un mandat de rector al Universității din București. Peste câteva zile, voi face public proiectul meu managerial. E unul care poate readuce UB în primele 500 de universități ale lumii”, spune fostul europarlamentar în postarea de pe Facebook.

Cristian Preda, actualul decan al Facultății de Științe Politice, este profesor de politologie. Acesta a fost ales europarlamentar din partea PDL, în 2009. Apoi a câștigat un nou mandat în Parlamentul European din partea Partidului Mișcarea Populară. A fost înscris și în PLUS, în 2019, dar a demisionat pentru a se centra pe activitatea din cadrul UB.

De asemenea, Cristian Preda a fost secretar de stat pentru Francofonie, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și consilier prezidențial pentru educație și cercetare.

Fondată în 1864, Universitatea din București este compusă din 19 facultăți, cu 97 de programe de licență, 215 programe de masterat, 9 programe de masterat didactic, 21 de școli doctorale pe domenii specifice și o școală pentru studii doctorale interdisciplinare, peste 50 de centre și 9 stațiuni de cercetare, potrivit site-ului instituției.

Din vara acestui an, țara noastră nu mai are nici o universitate prezentă în Academic Ranking of World Universities (ARWU) – top 1000, clasamentul internațional al universităților realizat de Shanghai Ranking Consultancy. Singura reprezentată în acest clasament a fost Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), în ultimii trei ani, dar nici ea nu mai apare din august.

În unii ani și Universitatea din București a apărut în acest clasament.

Totuși, de pe site-ul UB aflăm că „pentru indicatorul care vizează rezultatele angajabilității absolvenților (Employment Outcomes), Universitatea din București este poziționată în primele 250 de universități din lume din 2.963 de instituții care au fost incluse în clasamentul din acest an, în timp ce pentru indicatorul care vizează reputația în rândul angajatorilor (Employer Reputation), Universitatea din București se situează pe poziția 586 la nivel mondial.”

Iar în ceea ce privește QS World University Rankings 2024, Universitatea din București este poziționată în intervalul 851 – 900, conform sursei citate anterior.

La alegerile pentru funcția de rector al UB participă și Marian Preda, actualul rector, pentru un al doilea mandat, potrivit Edupedu.