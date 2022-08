Ce le răspunde Sorin Cîmpeanu celor care îi contestă doctoratul

Sorin C├«mpeanu, ministrul Educa╚Ťiei, le-a r─âspuns celor care ├«i contest─â calitatea lucr─ârii doctorale public├ónd documente care arat─â c─â aceasta a fost verificat─â de exper╚Ťi ╚Öi c─â nu este una plagiat─â.

ÔÇ×Ca urmare mare a solicit─ârii verbale, primit─â joi - 25 august 2022, ├«n timpul unei conferin╚Ťe de presa, c├ónd mi s-a cerut pentru prima oar─â in mod direct sa fac public rezultatul analizei propriei teze de doctorat, sus╚Ťinut─â in anul 2000, am decis s─â postez acest document primit ├«n urm─â cu aproape un an. ├Än anul 1992, ├«n urm─â cu 30 de ani, atunci c├ónd am ini╚Ťiat cercet─ârile doctorale pe o tem─â care a devenit esen╚Ťial─â in prezent, dar care era de pionierat la vremea respectiv─â - impactul asupra mediului ├«nconjurator al unor activit─â╚Ťi antropice ╚Öi identificarea unor solu╚Ťii care sa corespund─â economiei circulare - nu am anticipat c├ót interes vor suscita rezultatele acestor cercet─âri pentru unele persoaneÔÇŁ, arat─â Sorin C├«mpeanu.

Verificare cu softuri specializate

Ministrul Educa╚Ťiei mai spune c─â ├«n urma unei analize realizate de c─âtre speciali╚Öti ├«n domeniu, dublat─â de verificarea prin intermediul celor mai utilizate softuri de detectare a similititudinilor (sistemantiplagiat ╚Öi Turnitin), a reie╚Öit c─â ÔÇ×teza de doctorat respect─â normele eticii universitare ╚Öi deontologiei cercetarii ╚Öi, ├«n acela╚Öi timp, lucrarea are valoare ╚Ötiin╚Ťific─â ╚Öi practic─â, fiind de actualitate ╚Öi ├«n prezent, constituind o lucrare de referin╚Ť─â ├«n domeniul agriculturii ecologice, a lucr─ârilor de ├«mbun─ât─â╚Ťiri funciare ╚Öi, nu ├«n ultimul r├ónd, al protec╚Ťiei factorilor de mediuÔÇŽÔÇŁ.┬á

De asemenea, din raport reiese ca ÔÇ×nu au fost constatate niciun fel de abateri de la normele de etic─â privind forma ╚Öi con╚Ťinutul tezei de doctoratÔÇŁ.