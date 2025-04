Calendarul anului școlar 2025-2026. Când încep cursurile și ce vacanțe vor avea elevii

Anul școlar 2025-2026 începe pe 8 septembrie 2025, iar cursurile se vor încheia pe 19 iunie 2026. În total, elevii vor avea 34 de săptămâni de școală.

Calendarul anului școlar 2025-2026. În ce perioadă se vor desfășura cursurile

Cursurile se vor desfășura în perioadele:

Modulul 1: luni, 8 septembrie 2025 - vineri, 24 octombrie 2025;

Modulul 2: luni, 3 noiembrie 2025 - vineri, 19 decembrie 2025;

Modulul 3: joi, 8 ianuarie 2026 - vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației și cu cadrele didactice;

Modulul 4: luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

Modulul 5: miercuri, 15 aprilie 2026 - vineri, 19 iunie 2026.

„Școala altfel” și „Săptămâna verde” în anul școlar 2025-2026

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare o face unitatea de învățământ. Cele două programe se planifică în module diferite.

Școlile au termen până la 1 aprilie 2025 să îi anunțe pe elevi și părinți când au ales să fie săptămâna de vacanță mobilă din luna februarie 2026 și programele Săptămâna Verde și Săptămâna „Școala altfel”.

La clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică și din învățământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică, urmărind și scopul acestor programe.

La clasele din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică.”

Când se încheie cursurile pentru elevii din clasele terminale

Elevii care au de susținut examenele naționale vor încheia anul școlar mai devreme. Astfel, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026. Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026. Pentru clasele din învăţământul liceal filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 26 iunie 2026. Pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Calendarul anului școlar 2025-2026. Când vor avea elevii vacanță

Vacanța de toamnă: sâmbătă, 25 octombrie - duminică, 2 noiembrie 2025.

Vacanța de iarnă: sâmbătă, 20 decembrie 2025 - miercuri, 7 ianuarie 2026.

Vacanța de schi/vacanța mobilă - o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026; Vacanța de Paște/de primăvară: sâmbătă, 4 aprilie 2026 - marți, 14 aprilie 2026; Vacanța de vară: sâmbătă, 20 iunie 2026 și va dura până duminică, 6 septembrie 2026.