Victimă a atacurilor din 11 septembrie 2001, identificată după 23 de ani. 40% dintre cei dispăruți în atacurile de la World Trade Center nu au fost identificați încă

Una dintre victimele atacurilor din 11 septembrie a fost identificată după 23 de ani, cu ajutorul probelor ADN, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 44 de ani.

Una dintre victimele atacurilor din 11 septembrie a fost identificată după 23 de ani, cu ajutorul probelor ADN, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 44 de ani.

Potrivit Daily Mail, care citează biroul de medicină legală din New York City, este vorba despre John Ballantine Niven, din Oyster Bay, Long Island, identificat pozitiv, joi, 18 ianuarie.

În timpul atacurilor din 11 septembrie 2001, John Ballantine Niven era director executiv la Aon Risk Services, o firmă de asigurări situată la etajul 105 al celui de-al doilea turn al complexului World Trade Center.

Soția sa, Ellen Niven, și fiul său Jack au declarat că sunt recunoscători pentru "eforturile extraordinare" ale oficialilor orașului care au continuat dificila sarcină de identificare a rămășițelor victimelor.

În ultimii ani, biroul de medicină legală a utilizat analiza ADN avansată pentru a identifica rămășițele celor dispăruți în cel mai sângeros atac de pe teritoriul Statelor Unite, dar aproximativ 40% dintre victime nu au fost încă identificate.

Niven este cea de-a 1.650-a victimă identificată din atacul terorist care a dus la prăbușirea Turnurile Gemene și a dus la moartea a 2.753 de oameni.

"Este cu emoționant pentru mine, și sunt sigur că și pentru mulți alții, să aflu mulți ani mai târziu că s-a găsit ADN", a scris Ellen Niven joi într-un e-mail pentru Associated Press. "Este un adevărat tribut pentru City of New York și echipele care au lucrat în culise toți acești ani pentru a onora acea mantră «Niciodată să nu uităm.» Fiul meu și cu mine suntem foarte recunoscători pentru acest efort imens", a spus femeia.

Niven și familia sa își petreceau timpul atât în Manhattan, cât și în Oyster Bay, unde a crescut, conform ferparelor de la acea vreme. El juca adesea tenis în zonă cu prietenii din copilărie.

Îi plăcea să citească despre istorie și filozofie și își petrecea timpul cu fiul său Jack, care avea doar 18 luni când tatăl său a murit.

Familia petrecuse o vacanță în Insulele Virgine Britanice cu doar câteva săptămâni înainte ca el să fie ucis în atacuri. După moartea sa, Ellen Niven a declarat: "El spunea că a fost cu adevărat binecuvântat în anii pe care i-a avut."

Autoritățile speră să mai identifice și alte victime

Primarul orașului New York, Eric Adams, a emis o declarație joi după ce rămășițele lui Niven au fost identificate.

"În timp ce durerea din cauza pierderilor imense de pe 11 septembrie nu va dispărea niciodată, posibilitatea unor noi identificări poate oferi alinare familiilor victimelor. Sunt recunoscător pentru munca continuă a biroului de medicină legală care onorează memoria lui John Ballantine Niven și a tuturor celor pe care i-am pierdut."

"În vom aminti întotdeauna eroii noștri care au pierit pe 11 septembrie și apreciem eforturile continue ale experților legiști de a ajuta la identificarea victimelor", a spus Joseph Saladino, supervizorul orașului Oyster Bay, într-o declarație.

Odată cu evoluția testelor ADN, s-au intensificat eforturile de a relaționa mai mult de 21.900 de rămășițe cu victime individuale. În unele cazuri, oamenii de știință s-au întors de peste 10 ori la aceleași fragmente, sperând că noile tehnologii vor oferi răspunsuri.