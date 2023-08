„Tancul Hank“, un urs hoț și fugar a fost capturat în California, după ce a dat mai multe „spargeri”

Un urs negru masiv și notoriu a fost capturat după mai bine de un an de fugă în urma unei serii de spargeri în California. Se crede că ursul de 227 kg, cunoscut de fani sub numele de Hank the Tank (Tancul Hank), a intrat în 21 de case din zona Lake Tahoe începând cu anul 2022.

Hank - care este de fapt o femelă înregistrată cu numărul 64F - va fi mutat într-un sanctuar din Colorado. Cei trei pui ai ei ar putea fi transferați la o unitate din comitatul Sonoma din California.

Într-o declarație publicată vineri, Departamentul de Pescuit și Faună Sălbatică din California (CDFW) a precizat că biologii au „imobilizat în siguranță” ursul, care a fost „autorul a 21 de spargeri”, conform probelor ADN.

În așteptarea unui control a stării de sănătate, Hank the Tank va fi dus la Wild Animal Sanctuary din apropiere de Springfield, Colorado, scrie BBC.

Deși autoritățile californiene au precizat că relocarea „nu este de obicei o opțiune”, faima lui Hank a contat, în acest caz. „Având în vedere interesul larg răspândit față de acest urs și riscul semnificativ al unui incident grav în care să fie implicat, CDFW folosește o soluție alternativă pentru a proteja familia de urși, precum și oamenii din comunitatea South Lake Tahoe”, se arată în comunicat.

Pui vor fi relocați în mediul sălbatic

Cei trei pui ai lui Hank vor fi duși într-o altă unitate din Petaluma, California, „în speranța că vor putea întrerupe comportamentele negative pe care le-au învățat de la ursoaică și vor putea fi readuși în mediul sălbatic”, mai arată comunicatul.

Pe platforma de socializare X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, guvernatorul statului Colorado, Jared Polis, i-a urat bun venit lui Hank - și a glumit spunând că ar fi trebuit să fie numită „Henrietta the Tank”.

Inițial, s-a crezut că Hank a fost responsabil de peste 40 de spargeri, dar probele de ADN au dovedit că spargerile au fost, de asemenea, opera a cel puțin alți doi urși de mari dimensiuni cu un apetit vorace pentru hrana oamenilor.

Descoperirea faptului că Hank nu era singur în această serie de infracțiuni a determinat oficialii din California să asigure publicul că „niciun urs nu va fi eutanasiat, rănit sau plasat într-o grădină zoologică”.

Biologii cred că Hank, care este considerabil mai mare decât majoritatea urșilor negri, a crescut fără să se teamă de oameni și a învățat să își folosească puterea pentru a intra cu forța în casele oamenilor.

„Când ai un urs care își face loc cu forța prin ușa unui garaj sau care rupe ușa de la intrare cu oameni înăuntru, este destul de îndrăzneț și neobișnuit”, a declarat purtătorul de cuvânt al CDFW, Peter Tira, pentru BBC în februarie 2022.

Nu este clar unde se află și care este potențiala soartă a celorlalți doi urși implicați în seria de spargeri din California.