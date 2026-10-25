Plajele din Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain și Sharjah, din Emiratele Arabe Unite, au fost închise după o deversare de petrol care ar proveni de la un petrolier atacat în contextul conflictului dintre Iran și Statele Unite, relatează DPA.

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Potrivit cercetătorului Wim Zwijnenburg, de la organizația olandeză PAX, petrolul s-ar fi scurs din petrolierul Gem No 2, avariat în urmă cu aproximativ două săptămâni. Pata de petrol ar fi ajuns la o lungime de circa 90 de kilometri, potrivit Reuters.

Autoritățile au început operațiunile de curățare și de limitare a scurgerii.

Ministerul Mediului a transmis că, în prezent, nu există un pericol pentru sănătatea populației.

Poluarea amenință ecosistemele din Golful Persic, unde trăiesc dugongi, delfini și țestoase marine, iar recifele de corali și pădurile de mangrove oferă adăpost numeroaselor specii.