Senatorul american Bob Mendez a fost găsit vinovat într-un proces de corupție cu implicații internaționale

Senatorul Bob Menendez a fost găsit vinovat de toate capetele de acuzare în procesul său federal de corupție, transmite ABC News.

Procurorii federali din New York au susținut că democratul din New Jersey a acceptat sute de mii de dolari în mită sub formă de numerar, lingouri de aur, plăți ipotecare și altele în schimbul influenței sale politice.

Trei oameni de afaceri din New Jersey, care au fost și ei acuzați, împreună cu guvernele Egiptului și Qatarului, au fost presupusii beneficiari. Doi dintre acești co-inculpați, Wael Hanna și Fred Daibes, au fost și ei condamnați pentru toate acuzațiile.

Juriul a deliberat timp de aproximativ 13 ore pe parcursul a trei zile.

Menendez a pledat nevinovat pentru 16 acuzații federale, inclusiv luare de mită, fraudă, acționând ca agent străin și obstrucționare.

Liderul majorității din Senat, Chuck Schumer, a cerut demisia sa imediat după verdict.

"Având în vedere acest verdict de vinovăție, senatorul Menendez trebuie acum să facă ceea ce este corect pentru alegătorii săi, pentru Senat și pentru țara noastră și să demisioneze", a declarat acesta.

Menendez va fi condamnat pe 29 octombrie și riscă zeci de ani de închisoare.

Procurorii au susținut că Menendez, în vârstă de 70 de ani, "și-a pus puterea în vânzare" în schimbul aurului, plicurilor pline cu bani, cecurilor către soția sa pentru un loc de muncă inexistent și unui Mercedes-Benz decapotabil. FBI-ul a găsit lingouri de aur și mai mult de 400.000 de dolari în numerar ascunse în locuri precum jachete și pantofi în întreaga sa casă, au spus procurorii.

"Nu a fost suficient pentru el să fie una dintre cele mai puternice persoane din Washington", a spus procurorul federal Paul Monteleoni.

Apărarea, pe de altă parte, a susținut că toate acțiunile din rechizitoriu s-au încadrat în atribuțiile funcției lui Menendez și că procurorii nu au reușit să dovedească că acesta a luat mită.

Menendez, care a servit ca senator pentru New Jersey din 2006, este primul membru activ al Congresului acuzat de conspirație de către un oficial public pentru a acționa ca agent străin.