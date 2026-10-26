Organizația pentru drepturile animalelor PETA a publicat imagini filmate în interiorul Centrului Național de Cercetare pe Primate al Universității Washington, care arată pui de macac (o specie de maimuțe familia cercopitecidelor) în vârstă de numai câteva zile supuși unor teste neurologice după ce au fost separați de mamele lor.

Înregistrările, făcute între 2017 și 2019 și făcute publice abia acum, surprind pui de maimuță cu electrozi fixați pe cap, în timpul unor experimente care urmăreau efectele unei toxine produse de alge marine asupra dezvoltării creierului, potrivit The Guardian.

Potrivit documentelor proiectului, 32 de femele macac gestante au primit zilnic doze de acid domoic, o neurotoxină care se poate acumula în crustacee și fructe de mare. După naștere, 28 dintre pui au fost separați de mame, hrăniți artificial și crescuți în incubatoare înainte de a fi mutați individual în cuști.

Foto: captură viveo PETA via Fox 13 Seattle

PETA: „În loc să se agațe de mamele lor, se agață de pături”

Imaginile publicate de PETA au stârnit controverse în Statele Unite. Puii de macac apar ținând în brațe pături, sugându-și degetele, scoțând țipete sau tresărind în timpul procedurilor efectuate de cercetători.

„Aceste maimuțe sunt atât de tinere încât încă au blana neagră specifică macacilor nou-născuți, însă, în loc să se agațe de mamele lor, se agață de pături pe mese metalice”, a declarat Lisa Jones-Engel, consilier științific al PETA pentru probleme legate de primate.

Experții critică separarea puilor de mame

Malene Hansen, specialistă în comportamentul macacilor, susține că despărțirea puilor de mamele lor ridică probleme etice majore.

„Este lipsit de etică să desfășori cercetări care separă puii de macac de mamele lor. Punct”, a afirmat experta.

Cercetătorii care contestă aceste practici spun că separarea maternă poate afecta dezvoltarea animalelor și chiar rezultatele studiilor științifice.

Lisa Jones-Engel, care a lucrat timp de 17 ani ca specialist în primate la Universitatea Washington, afirmă că nu există justificări morale pentru astfel de experimente:

„Nu poți susține că folosești primate pentru că seamănă atât de mult cu noi, iar apoi să iei un copil de lângă mama lui și să experimentezi pe el”.

Aceasta a adăugat că separarea puilor de mamă modifică fiziologia, imunitatea, comportamentul și dezvoltarea lor, influențând inclusiv reacțiile la substanțele studiate.

Universitatea: Bunăstarea animalelor este o prioritate

Reprezentanții Centrului Național de Cercetare pe Primate au transmis că înțeleg preocupările legate de utilizarea puilor în cercetare.

Universitatea susține însă că studiile au contribuit la înțelegerea efectelor expunerii prenatale la acidul domoic asupra memoriei și capacității de învățare și afirmă că rezultatele „rămân relevante pentru sănătatea publică”.

Experimente finanțate cu peste 4 milioane de dolari

Proiectul s-a derulat între 2014 și 2020 și a beneficiat de finanțări de peste 4,2 milioane de dolari din partea Institutelor Naționale de Sănătate din SUA (NIH).

Potrivit PETA, maimuțele utilizate în cadrul cercetării au fost eutanasiate după finalizarea experimentelor. Organizația cere acum închiderea tuturor celor șapte centre naționale americane dedicate cercetării pe primate.

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Agențiile federale americane încurajează tot mai mult utilizarea tehnologiilor alternative, menite să reducă numărul experimentelor efectuate pe animale.

Cu toate acestea, cercetarea pe primate rămâne extinsă în Statele Unite. Datele oficiale arată că peste 106.000 de maimuțe erau găzduite în laboratoare americane în 2025, iar alte zeci de mii au fost importate din Asia și Africa pentru cercetare.