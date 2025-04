Robert F. Kennedy Jr. urmează să anunțe interzicerea anumitor coloranți alimentari artificiali în SUA

Secretarul pentru sănătate, Robert F. Kennedy Jr., urmează să anunţe interzicerea anumitor coloranţi alimentari artificiali în SUA, fiind un „pas major înainte în eforturile administraţiei de a face America sănătoasă din nou”.

Departamentul pentru Sănătate din SUA a anunțat că Kennedy va oferi mai multe detalii în cadrul unei conferințe de presă de marți, 22 aprilie, scrie News.ro.

Kennedy promitea în timpul campaniei electorale de anul trecut că se va ocupa de coloranţii alimentari artificiali, precum şi de alimentele ultraprocesate în ansamblu, odată ce va fi confirmat la conducerea celei mai importante agenţii de sănătate din SUA.

Majoritatea alimentelor colorate artificial sunt fabricate cu substanţe chimice sintetice pe bază de petrol, conform organizaţiei non-profit de nutriţie Center for Science in the Public Interest (CSPI).

Printre acești coloranți alimentari se numără Albastru 1, utilizat în bomboane şi produse de patiserie; Roşu 40, utilizat în sucuri, bomboane, produse de patiserie şi hrană pentru animale; şi Galben 6, utilizat, de asemenea, în produse de patiserie şi băuturi. Coloranţii alimentari sintetici se găsesc în zeci de alimente populare, inclusiv M&M's, Gatorade, Kool-Aid şi Skittles.

Singurul scop al coloranţilor alimentari artificiali este de „a face bani companiilor alimentare”, a declarat Dr. Peter Lurie, fost oficial FDA şi preşedinte al CSPI.

Companiile au găsit modalităţi de a elimina mulţi dintre coloranţi în alte ţări, inclusiv în Marea Britanie şi Noua Zeelandă, a declarat Marion Nestle, fost profesor de nutriţie la Universitatea din New York.

De exemplu, în Canada, Kellogg foloseşte coloranţi alimentari naturali, cum ar fi sucul de morcov şi de pepene verde, pentru a colora cerealele Froot Loops, deşi în SUA foloseşte coloranţi artificiali.

Marion Nestle că este discutabil gradul de nocivitate al coloranților sintetici, însă pot cauza în mod clar probleme comportamentale pentru unii copii, și „sunt asociaţi cu cancerul şi alte boli în studiile pe animale”.

În ultimele luni, interzicerea coloranţilor alimentari propusă de Kennedy a fost susţinută în legislativele mai multor state. Luna trecută, Virginia de Vest a interzis coloranţii sintetici şi conservanţii în alimente, în timp ce în alte state au fost introduse proiecte de lege similare.