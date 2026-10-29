Remaniere surpriză la Pentagon? Principalul strateg militar al SUA ar fi destituit. Ce scrie The Atlantic despre generalul Brett Sylvia

Statele Unite şi-ar fi destituit principalul strateg militar - într-o remaniere-surpriză -, dezvăluie revista The Atlantic, în contextul în care preşedintele american Donald Trump pare să se pregătească să reia atacuri de mare amploare în Iran.

Brett Sylvia, general de corp de armată Foto: X/@BabakTaghvaee1

Generalul de corp de armată Brett Sylvia ar fi fost demis săptămâna aceasta din toate funcţiile de însărcinat cu strategia, planuri şi politica în cadrul Statului Major Interarme, dezvăluie revista, care citează oficiali anonimi de la Departamentul Apărării.

În cazul unei confirmări a acestei demiteri a lui Brett Sylvia, aceasta va fi ultima dintr-o serie de plecări foarte mediatizate din armată, de la întoarcerea lui Donald Trump la putere în ianuarie 2025.

Luna trecută, secretarul american al Apărării Pete Hegseth anunţa că Statele Unite au redus cu 20% numărul generalilor şi amiralilor, o măsură care, în opinia sa, îi pune ”să dea socoteală”.

El evoca un ”succes” şi sugera că aceste demiteri vizează ofiţeri care nu au aderat la eforturile sale de recentrare a armatei asupra purtării războiului şi nu asupra politicilor „woke” ale administraţiilor anterioare.

Niciun motiv al demiterii lui Sylvia nu a fost prezentat şi niciun înlocuitor nu a fost numit, potrivit The Atlantic.

Pentagonul, contactat de AFP, nu a răspuns imediat.

Această eventuală concediere intervine în contextul în care unii observatori consideră că Donald Trump ia în calcul noii atacuri în Iran după alegerile de la jumătate de mandat de marţi.

„Putem face o altă mică Epic Fury”, ameninţa săptămâna trecută preşedintele american, referindu-se la Războiul din Iran, pe care l-a lansat la 28 februarie împreună cu Israelul.

Locatarul Casei Albe nu a prezentat niciun calendar al unei eventuale intervenţii în Iran.

Nici Statele Unite şi nici Iranul nu au mai lansat atacuri împotriva unor ţinte terestre începând din septembrie, ci au atacat nave comerciale.

Brett Sylvia a fost comandantul Diviziei 101 Aeropurtate, o divizie de asalt aerian a Forţelor americane, şi a condus o unitate în Irak.