Armata SUA are nevoie de o reformă instituțională radicală pentru a face față războiului modern, susține generalul în rezervă David Petraeus

Războiul din Ucraina oferă o imagine clară asupra modului în care vor arăta conflictele viitorului, iar armatele occidentale riscă să fie nepregătite dacă nu își schimbă radical strategiile, structurile și capacitățile militare, a avertizat, zilele trecute, generalul în rezervă David Petraeus, fost director al CIA și fost comandant al Comandamentului Central al SUA.

David Petraeus, fost director al CIA și fost comandant al Comandamentului Central al SUA. Foto: Profimedia

Amploarea războiului cu drone este încă subestimată, a spus acesta, estimând că Ucraina și Rusia utilizează fiecare aproximativ 10.000 de drone pe zi.

„Acesta este un război al sistemelor fără pilot. Tancurile nu mai pot supraviețui pe un asemenea câmp de luptă”, a afirmat Petraeus.

În aproape cinci ani de conflict, dronele și celelalte sisteme de armament fără pilot au devenit esențiale pentru Ucraina, care a reușit astfel să compenseze, cel puțin parțial, inferioritatea numerică și dezavantajul financiar în fața unui adversar mult mai puternic.

În 2024, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dispus înființarea unei noi structuri militare dedicate sistemelor fără pilot. De atunci, Ministerul ucrainean al Apărării a subliniat în repetate rânduri că dezvoltarea armamentului autonom reprezintă una dintre prioritățile sale.

Pentru celelalte state, însă, experiența Ucrainei ar trebui să fie mai mult decât o lecție despre evoluția tehnologiei militare. Potrivit lui Petraeus, aceasta reprezintă un avertisment cu privire la schimbările profunde pe care armatele trebuie să le facă pentru a putea lupta eficient în conflictele viitoare.

„Nicio țară NATO, nici măcar Statele Unite, nu întreprinde încă reforma instituțională urgentă și radicală care ar trebui să rezulte din ceea ce vedem în Ucraina. Iar ceea ce vedem acolo reprezintă viitorul războiului”, a declarat generalul în rezervă.

O nouă concepție asupra războiului

Armata americană are nevoie de o nouă concepție privind desfășurarea operațiunilor militare, care să schimbe fundamental modul în care sunt organizate forțele, instruiți militarii, achiziționate echipamentele, gestionat personalul și concepute bazele militare, a explicat Petraeus.

În opinia sa, o parte importantă a echipamentelor tradiționale, costisitoare și dependente de personal numeros, ar trebui înlocuită cu sisteme fără pilot, mai ieftine și disponibile în număr mult mai mare.

„Vom asista, pentru prima dată în istoria războiului, la introducerea pe scară largă a sistemelor autonome”, a spus acesta.

Petraeus a apreciat că Washingtonul a făcut „câțiva pași lăudabili” în această direcție, inclusiv prin înființarea unui nou Comandament pentru Războiul Autonom, care presupune crearea unor structuri de comandă dedicate în fiecare ramură a armatei americane.

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Totuși, el a avertizat că simpla înființare a unei structuri militare specializate în sisteme fără pilot nu este suficientă.

„Speranța mea este că nu se vor limita la crearea unei forțe de sisteme fără pilot în cadrul structurii militare, ci vor declanșa și o veritabilă transformare instituțională”, a afirmat Petraeus.

Această schimbare trebuie să vizeze inclusiv industria de apărare și modul în care armata americană își achiziționează armamentul.

Statele Unite au nevoie de o capacitate industrială de producție considerabilă, care să poată fi extinsă atunci când este necesar, fără ca toate resursele să fie utilizate permanent pentru fabricarea de echipamente, a explicat generalul.

În același timp, sistemele militare trebuie să poată fi modernizate într-un ritm mult mai rapid decât în prezent.

„Trebuie să poți face modificări software în fiecare săptămână și modificări hardware la intervale de câteva săptămâni. Exact acest lucru se întâmplă în Ucraina, pentru că adversarul continuă să evolueze, iar Rusia a demonstrat, la rândul său, o capacitate considerabilă de inovare”, a spus Petraeus.

Ucraina, un model pentru producția de sisteme fără pilot

Ucraina își extinde rapid capacitatea de producție în domeniul sistemelor fără pilot. Într-un discurs susținut în iulie, Zelenski a declarat că țara ar putea produce până la 20 de milioane de astfel de sisteme în cursul anului.

Creșterea producției este însă limitată de lipsa operatorilor instruiți și de dificultățile de aprovizionare cu anumite componente. Printre acestea se numără sistemele optice, mecanismele de stabilizare a camerelor, motoarele electrice fără perii și cablurile cu fibră optică.

Aceste blocaje evidențiază una dintre principalele provocări ale războiului modern: capacitatea de a produce rapid armament în cantități mari și de a-l adapta permanent la evoluțiile de pe front.

Războiul cu Iranul și sprijinul militar pentru Kiev

Petraeus a respins, de asemenea, ideea că războiul purtat de Statele Unite împotriva Iranului ar fi redus capacitatea Washingtonului de a sprijini Ucraina.

El a recunoscut însă că armata americană a utilizat un număr considerabil de interceptori antirachetă, ceea ce ar putea limita disponibilitatea acestora pentru alte state.

Potrivit unei estimări publicate în septembrie de Biroul pentru Buget al Congresului SUA, conflictul a consumat între jumătate și două treimi din stocurile americane pentru anumite categorii de interceptori destinați apărării antirachetă.

Cu toate acestea, fostul director al CIA a susținut că Statele Unite au în continuare posibilitatea de a acorda sprijin militar Kievului, dacă administrația de la Washington decide acest lucru.

„Îi putem ajuta pe ucraineni în orice mod în care decidem să îi sprijinim. Acestea sunt decizii politice”, a declarat Petraeus.